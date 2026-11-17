Claude yapay zeka asistanının geliştiricisi Anthropic, halka arz öncesi şirket değerini 1,4 trilyon dolara kadar çıkarmayı hedefliyor.

Bu rakam genç teknoloji şirketini tarihteki en büyük borsa açılışlarından biri yapmaya aday gösterse de birkaç hafta önce konuşulan 2 trilyon dolarlık tahminlerin gerisinde kalıyor.

Anthropic'in piyasa değeri üzerine yürütülen tahminler, finans dünyasının en riskli bahislerinden biri olan yapay zekanın geleceğine fiyat biçme çabasını yeniden gündeme getirdi.

Son haftalarda yapay zeka geliştirme süreçleri ve karlılık üzerindeki endişeler piyasalara hakim oldu.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, 2027 yılında halka açılmayı planlayan rakip şirket OpenAI'ın özel piyasadaki değeri 1,025 trilyon dolar seviyesinde yer alıyor.

GELENEKSEL DEĞERLEME YÖNTEMLERİ NEDEN TIKANIYOR?

Fransız AFP ajansına konuşan Drexel Üniversitesi finans profesörü Michelle Lowry, bir şirkete değer biçmenin iki temel yolu olduğunu belirtiyor.

İlk yöntem şirketin gelecek yıllarda kasasına ne kadar nakit gireceğini tahmin etmeye dayanıyor.

Uzak gelecekte beklenen paranın bugünkü paradan daha az değerli sayılması ve belirsizlik payı nedeniyle bu gelecek tutarlar indirimli hesaplanarak şirketin şimdiki değeri bulunuyor.

İkinci yöntem ise şirketi borsadaki benzer firmalarla kıyaslamayı esas alıyor.

Örneğin benzer firmalar yıllık gelirlerinin beş katına değerleniyorsa aynı oran değer biçilen şirkete de uygulanıyor.

Lowry, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada bu iki yöntemin de köklü olduğunu ancak Anthropic söz konusu olduğunda her iki yaklaşımın da oldukça zorlaştığını söyledi.

Çoğu yapay zeka şirketi gibi Anthropic de hala yoğun şekilde nakit harcıyor ve karlılığa giden net bir yol bulabilmiş değil.

Bu tablo şirketin gelecekteki nakit akışlarını öngörmeyi güçleştiriyor.

Şirketin borsada işlem gören doğrudan benzeri de yok denecek kadar az.

En yakın örnek olarak gösterilen SpaceX, Haziran ayında 1,77 trilyon dolarlık değerlemeyle Wall Street'te rekor bir açılış yapmıştı.

Ancak Elon Musk liderliğindeki şirketin sosyal ağ, uzay operasyonları ve yapay zeka laboratuvarını tek çatıda birleştirmesi ve bireysel yatırımcılar nezdindeki Musk etkisi bu kıyaslamayı kusurlu kılıyor.