Anthropic halka arza hazırlanırken hedefini 1,4 trilyon dolara çekti
17.11.2026 09:08
Yapay zeka şirketi Anthropic, tarihin en büyük halka arzlarından birine hazırlanırken değerleme hedefini 1,4 trilyon dolar olarak belirledi.
Claude yapay zeka asistanının geliştiricisi Anthropic, halka arz öncesi şirket değerini 1,4 trilyon dolara kadar çıkarmayı hedefliyor.
Bu rakam genç teknoloji şirketini tarihteki en büyük borsa açılışlarından biri yapmaya aday gösterse de birkaç hafta önce konuşulan 2 trilyon dolarlık tahminlerin gerisinde kalıyor.
Anthropic'in piyasa değeri üzerine yürütülen tahminler, finans dünyasının en riskli bahislerinden biri olan yapay zekanın geleceğine fiyat biçme çabasını yeniden gündeme getirdi.
Son haftalarda yapay zeka geliştirme süreçleri ve karlılık üzerindeki endişeler piyasalara hakim oldu.
ABD medyasında yer alan haberlere göre, 2027 yılında halka açılmayı planlayan rakip şirket OpenAI'ın özel piyasadaki değeri 1,025 trilyon dolar seviyesinde yer alıyor.
GELENEKSEL DEĞERLEME YÖNTEMLERİ NEDEN TIKANIYOR?
Fransız AFP ajansına konuşan Drexel Üniversitesi finans profesörü Michelle Lowry, bir şirkete değer biçmenin iki temel yolu olduğunu belirtiyor.
İlk yöntem şirketin gelecek yıllarda kasasına ne kadar nakit gireceğini tahmin etmeye dayanıyor.
Uzak gelecekte beklenen paranın bugünkü paradan daha az değerli sayılması ve belirsizlik payı nedeniyle bu gelecek tutarlar indirimli hesaplanarak şirketin şimdiki değeri bulunuyor.
İkinci yöntem ise şirketi borsadaki benzer firmalarla kıyaslamayı esas alıyor.
Örneğin benzer firmalar yıllık gelirlerinin beş katına değerleniyorsa aynı oran değer biçilen şirkete de uygulanıyor.
Lowry, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada bu iki yöntemin de köklü olduğunu ancak Anthropic söz konusu olduğunda her iki yaklaşımın da oldukça zorlaştığını söyledi.
Çoğu yapay zeka şirketi gibi Anthropic de hala yoğun şekilde nakit harcıyor ve karlılığa giden net bir yol bulabilmiş değil.
Bu tablo şirketin gelecekteki nakit akışlarını öngörmeyi güçleştiriyor.
Şirketin borsada işlem gören doğrudan benzeri de yok denecek kadar az.
En yakın örnek olarak gösterilen SpaceX, Haziran ayında 1,77 trilyon dolarlık değerlemeyle Wall Street'te rekor bir açılış yapmıştı.
Ancak Elon Musk liderliğindeki şirketin sosyal ağ, uzay operasyonları ve yapay zeka laboratuvarını tek çatıda birleştirmesi ve bireysel yatırımcılar nezdindeki Musk etkisi bu kıyaslamayı kusurlu kılıyor.
1,4 TRİLYON DOLARLIK RAKAM NASIL BELİRLENDİ?
Cornell Üniversitesi finans bölümü öğretim üyesi Minmo Gahng, 1,4 trilyon dolarlık rakamın halka açılmak isteyen şirketler ile kurumsal yatırımcılar arasındaki karşılıklı müzakere süreciyle belirlendiğini ifade etti.
Gahng, yatırım bankalarının iki taraf arasında aracılık üstlendiği bu sürecin oldukça zaman alabildiğini aktardı.
Bir şirketin piyasa değeri hisse fiyatının tedavüldeki hisse sayısıyla çarpılmasıyla hesaplanıyor.
Halka açılan şirket toplayacağı kaynak miktarını belirlediği için bu fiyatın olabildiğince yüksek olmasını istiyor.
Öte yandan zayıf talebin hisseyi aşağı çekmesini önlemek için alıcıları cezbedecek yeterli alan bırakması gerekiyor.
Yatırımcılar ise hisselerini daha sonra karla satabilmek ve işlemin ilk gününde keskin bir fiyat sıçraması görmek istiyor.
ŞİRKET YÖNETİMİNDEN TEMKİNLİ MESAJ
Anthropic kurucu ortağı ve CEO'su Dario Amodei, Cuma günü JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon ile yaptığı konuşmada halka arzı değerlendirirken şirketin "az vaat et, fazlasını sun" ilkesine işaret etti.
Amodei halka açılma kararının temelinde finansman ihtiyacının yattığını söyledi.
Şirket halka arz yoluyla toplam 90 milyar dolar kaynak toplamayı ve bu parayı en ileri düzey yapay zeka teknolojilerini geliştirmek için kullanmayı planlıyor.
Florida Üniversitesi halka arz uzmanı Jay Ritter, yatırımcıların bu yüksek değerlemeleri kabul etmesinin ardında Amazon, Alphabet ve Nvidia gibi az sayıda şirketin başarısının yattığını belirtti.
Ritter bu şirketlerin "rekabet karları eritmeden yılda 100 milyar dolar veya daha fazla kar elde edebileceğinizi" kanıtladığını ifade etti.
Ancak Ritter, Anthropic'in de aynı başarıyı yakalayacağının "garantisi olmadığını" vurguladı.
Ritter şu uyarıda bulundu:
"Bundan 10 yıl sonra açık kaynaklı modeller yeterince iyi ve ucuz hale geldiği için kimsenin öncü büyük dil modellerini kullanmadığı ve Anthropic'in geride kaldığı bir senaryo yaşanabilir."
Anthropic'in büyüme hızı şimdiden yavaşlama işaretleri gösteriyor.
Şirketin halka arz izahnamesinin 90 sayfası şirketin geleceğine ve yapay zekanın alacağı yöne bağlı olarak insanlığın karşı karşıya kalabileceği risklere ayrılmış durumda.