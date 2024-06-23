Antibiyotik direncinde çığır açtılar! Büyük buluşa Türk imzası

Türk bilim insanı Özden Baltekin İngiltere'de prestijli Longitude Ödülü kazanan ekipte.
Ödül, süper mikroplarla mücadelede fark yaratacak bir buluşa verilmek üzere 10 yıldır sahibini bekliyordu.
Test, idrar yolu enfeksiyonlarında, enfeksiyonun bakteri kaynaklı olup olmadığını tespit ederek doğru antibiyotik tedavisini belirliyor. Mevcut geleneksel yöntemlerle sonuçlar yaklaşık 3 günde çıkarken, bu testle 45 dakikada sonuç alınıyor.
Testin mucitlerinden Türk bilim insanı Özden Baltekin, tekniklerinin çığır açıcı yanının, kullandıkları nanoçipler sayesinde tek bir bakterinin gelişimini gözlemleyebilmeleri olduğunu söylüyor.
Bu sayede hastaların gereksiz antibiyotik almasının önüne geçilmesi planlanıyor.
Maddi değeri Nobel Ödülleri'nin yaklaşık 10 katı olan Longitude Ödülü tarihte ikinci kez veriliyor.
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