Antibiyotiklere dirençli bakteriler milyonlarca ölüme neden olabilir

Araştırmalara göre antibiyotiğe dirençli bakteriler, 2050 yılına kadar milyonlarca insanın ölümüne yol açabilir ve küresel ekonomiye yaklaşık 2 trilyon dolara mal olabilir.



İngiliz The Guardian gazetesi, İngiltere hükümeti tarafından finanse edilen bir çalışmayı yayımladı.

Araştırmaya göre 2050'ye kadar, antibiyotiğe karşı dirençli bakteri kaynaklı ölümleri yüzde 60 oranında artacak. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde 1,34 milyon ve İngiltere'de 184 bin kişinin her yıl antibiyotiklere dirençli bakteriler nedeniyle öleceği tahmin ediliyor.



Ayrıca önümüzdeki 25 yılda, küresel olarak yıllık 1.7 trilyon dolar kayba yol açacak.



Antibiyotik direnci hastane yatışlarını etkilemeye başladı bile.

Şimdiden hastaneye yatış sayısını artırıyor, daha uzun ve daha yoğun hastane yatışlarına, daha maliyetli ikinci basamak tedavilere ve daha karmaşık bakıma yol açıyor.



Analizin endişe verici yanlarından biri de antibiyotik direncine karşı başarılı olan ülkeler bile bu tehdide açık olacak.



Araştırmaya göre ülkeler işgücünü de kaybedecek.



Bakterilerin direnci yükseldikçe İngiltere, AB ve ABD'deki iş gücü sırasıyla yüzde 0,8, yüzde 0,6 ve yüzde 0,4 oranında azaltacak.

