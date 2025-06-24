Antidepresan kullananlar için "aşırı sıcak" tehdidi

Araştırmalar, özellikle Selektif Serotonin Geri Alım İnhibitörleri (SSRI) ve Trisiklik Antidepresanların (TCA) vücudun sıcaklığı düzenleme mekanizmasını olumsuz etkileyebileceğini ortaya çıkardı.

SSRI grubuna; Prozac (fluoksetin), Zoloft (sertralin), Lexapro (essitalopram), Paxil (paroksetin) ve Celexa (sitalopram) gibi yaygın ilaçlar giriyor. TCA grubunda ise Elavil (amitriptilin), Anafranil (klomipramin) ve Silenor (doksepin) yer alıyor.



Bu ilaçların bazı kişilerde vücut sıcaklığını 41dereceye kadar çıkarabildiği, terleme yetisini bozarak ısıya bağlı sağlık sorunlarını tetikleyebildiği belirtiliyor.

TERLEYEMEMEK HAYATİ RİSK TAŞIYOR

Vücudun aşırı sıcakla başa çıkma yolu terleme. Ancak bu ilaçlar, ya aşırı terlemeye ya da hiç terleyememeye neden olabiliyor. Bu da ısı bitkinliği ve ilerleyen vakalarda güneş çarpması gibi ciddi rahatsızlıklara yol açabiliyor.



Cleveland Clinic’e göre, ısı bitkinliği; baş dönmesi, bulantı, kas krampları, baş ağrısı ve yoğun terleme gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Müdahale edilmezse, durum bilinç kaybı, nöbet, zihin bulanıklığı ve hatta ölüm gibi sonuçlara varabiliyor.



New York’ta sıcak çarpmasına bağlı ölümler her yaz 500’ü aşıyor ve bu sayı giderek artıyor. Bu hafta ise, ABD’nin doğu yakası "yüzyılın en sıcak günleri"ni yaşıyor ve 150 milyondan fazla kişi aşırı sıcak uyarısı altında.



Psikolog Dr. David Tzall, bu ilaçların beyin içindeki ısı düzenleyici merkez olan hipotalamusu etkileyebileceğini ve bu nedenle vücudun aşırı ısınabileceğini vurguluyor. Buna rağmen uzmanlar, antidepresanların doğru şekilde kullanıldığında etkili ve güvenli olduğunu belirtiyor.