Antik Mısır'daki katipler de meslek hastalıkları yaşamış: Duruş bozukluğuna sahip oldukları ortaya çıktı

Araştırmacılar, Antik Mısır'da yaşayan katiplerin, işlerinden dolayı kemik ve eklemlerinin zarar gördüğünü keşfetti.

Antik Mısır'daki katipler de meslek hastalıkları yaşamış: Duruş bozukluğuna sahip oldukları ortaya çıktı
Martin Frouz / Charles Üniversitesi Çek Mısırbilim Enstitüsü

Antik 'da duvar yazılarını yazan katiplerin bel, çene ve baş parmaklarında normalin üstünde hasar bulunduğu belirlendi.

The Guardian gazetesinin haberine göre, Çekya'daki Charles Üniversitesi'nde yapılan araştırmada Mısır'ın Abusir Piramit bölgesinde MÖ 2700 ile MÖ 2180 arasında gömülen 69 yetişkin erkeğin kemikleri incelendi.

Kemikleri incelenen 69 kişiden 30'unun katip olduğu tespit edildi, duvar yazıları yazan bu kişilerin diğer mesleklerde çalışanlara kıyasla bel, çene ve baş parmaklarında daha çok sorun görüldüğü ortaya çıktı.

SEBEBİ ÇALIŞMA ŞARTLARI

Katiplerin eklemlerinde dokuların zamanla parçalanmasına sebep olan osteoartrit rahatsızlığı diğerlerine kıyasla daha yüksek oranda gözlemlendi. İskeletlerde bu rahatsızlığın dışında diz kapaklarında çökmeler, sol kalça kemiğinde zedelenmeler ve sağ bilekte değişimler de saptandı.

Araştırmacılar, bu hasarların ve rahatsızlıkların kafalarını yukarı kaldırarak, kollarına destek koymayarak ve omurgalarına baskı yaparak çalıştıkları için olabileceğini kaydetti.

KALEM TUTMAKTAN AŞINMIŞ

Katiplerin sürekli kalem tutmaları sebebiyle baş parmaklarının aşındığını belirten araştırmacılar, çene kemiklerinde görülen problemlerin ise aletlerinin uçlarını çiğnemekten dolayı oluştuğunu anlattı.

Araştırmanın yazarlarından Petra Brukner Havelkova, çalışmanın Antik Mısır'da katip olmanın getirdiği riskleri gösterdiğini ve ayrıca gelecekte incelenen kişilerin hangi mesleği yaptığını saptamada fayda sağlayacağını kaydetti.

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