Antik Roma'da "fast food" kültürü: Atıştırma olarak kızartılmış kuş yiyorlardı

İspanya’nın Mallorca Adası’nda yapılan arkeolojik kazılar, Antik Roma’da fast food kültürünün sadece zenginlere özgü olmadığını ortaya koydu.

Roma İmparatorluğu’nun dört bir yanında görülen popinae ve tabernae adı verilen yol kenarı atıştırmalık dükkanlarında, daha önce sadece elit sofralarla ilişkilendirilen ardıç kuşlarının halk tarafından da tüketildiği anlaşıldı.



International Journal of Osteoarchaeology dergisinde yayınlanan yeni bulgulara göre, kazılarda 165 ardıç kuşuna ait kemikler bulundu. Bu kemiklerin kırık yapısı, kuşların bütün halde kızartılıp yağla pişirildiğini gösteriyor. Aynı çukurda deniz kabukları, balık, domuz, tavuk ve tavşan kalıntıları da bulundu.

ZENGİN YEMEĞİ OLARAK GÖRÜLÜYORDU

Antik metinlerde, ardıç kuşları genellikle zengin sofralarda özel soslarla sunulan yemekler olarak tarif ediliyordu. Plinius ve Apicius gibi Romalı yazarlar, bu kuşların incirle beslenip kızartıldıktan sonra lüks sofralarda ikram edildiğini anlatmıştı. Ancak Mallorca’daki bulgular, bu küçük kuşların halkın gündelik beslenmesinde de yer aldığını gösteriyor.

Arkeologlara göre, bu durum günümüzdeki fast food restoranlarında servis edilen tavuk kanatlarına benzer bir işlev görüyor olabilir.

ROMA'NIN YAYGIN SOKAK LEZZETİ

Roma'da "popina" adı verilen dükkanlarda, Pompeii'dekilere benzer, tezgaha gömülü altı büyük amfora (kil küp) vardı. Bu da hızlı ve pratik yemeklerin servis edildiği eski Roma “fast food” kültürünün Akdeniz’in farklı bölgelerinde benzer şekilde uygulandığını gösteriyor. Benzer ardıç kuşu kalıntıları daha önce Pompeii ve Britanya’da da bulunmuştu.

