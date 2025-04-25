Antik uygarlığa ışık tutacak: 5 bin yıllık soylu kadın mezarı bulundu!

Arkeologlar Peru'nun kuzeyinde ünlü Caral medeniyetine ait bir mezar keşfettiklerini açıkladı. Keşfedilen mezarın Amerika kıtasının en eski medeniyetine mensup bir soyluya ait olduğu ve öldüğünde 35 yaşından genç olduğu belirlendi.



Yetkililer, "Balıkçılık kenti Aspero'da soylu bir kadına ait mezar bulduk. Cenazeye yapılan işlemler sebebiyle cilt, tırnaklar ve saçlar korunmuş haldeydi. " diye konuştu.



5 BİN YILLIK MEDENİYETE IŞIK TUTUYOR



Arkelologlar, mezarda bulunan objelerin de 5 bin yılık medeniyetteki yaşantıya ışık tuttuğunu söylüyor.



Pamuklu kumaşlar ve hasırlardan oluşan bu bohçaların arasında, Amerika papağanı gibi bir orman kuşunun tüyünden yapılmış, mavi tüylü bir battaniye de bulundu. Bohçanın yanı sıra, farklı içeriklere sahip sunu sepetlerine rastlandı. Bunlardan birinde bir tukan gagası vardı.



KADINLARIN ROLÜ BÜYÜKTÜ



Uzmanlar, keşfin antik medeniyette kadınların önemli bir rol üstlendiğini gösterdiğini söylüyor.



Peru'nun kuzeyinde günümüzden 5 bin yıl önce gelişen Caral medeniyeti Amerika kıtasının en eski uygarlığı olarak biliniyor.



Antik Mısır, Hint ve Sümer medeniyetleri ile aynı dönemde gelişen bu uygarlığın, dış dünyadan tamamen kopuk olduğu sanılıyor.