Antonio Guterres'ten Türkiye'ye başsağlığı mesajı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Bartın’daki maden ocağında hayatını kaybedenler için Türkiye’ye taziye mesajı gönderdi.



Guterres, sözcüsü Stephane Dujarric aracılığıyla yaptığı açıklamada, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağındaki patlamada yaşanan can kayıplarından ‘’derin üzüntü’’ duyduğunu bildirdi.



Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Türk hükümetine başsağlığı dileyen Guterres, yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.



Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında dün meydana gelen patlamada 41 kişi hayatını kaybetmişti.