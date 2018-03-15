AP Afrin operasyonu karar tasarısını kabul etti

Avrupa Parlamentosu'nun "Suriye'de durum" başlıklı karar tasarısı oy çoğunluğuyla kabul edildi.



Tasarının Afrin'le ilgili bölümünde Türkiye'nin Suriye'de Kürt güçlerinin kontrolündeki bölgelere düzenlendiği operasyondan derin kaygi duyulduğu belirtiliyor. Türkiye'den Afrin'den çekilmesi ve Suriye sorununda yapıcı rol oynaması isteniyor.



Bunun Türkiye'nin ulusal çıkarına olduğu da savunuluyor. "Suriye'de yeni cepheler açmanın Türkiye'nin ulusal çıkarlarıyla bağdaşmadığı" görüşü ifade ediliyor.



"Uluslararasi insani hukuka sayg duyulması" ve "Afrin de dahil olmak üzere tüm Suriye'de ateşkes ilan edilmesi" çağrısında bulunuluyor.



Zeytin Dalı operasyonunun Suriye sorununa "yeni bir boyut eklediği" ve "Suriye'deki iç hassas dengelere etkisi açısından ek kaygı ve endişeler yarattığı" dile getiriliyor.

AB BAKAN ÇELİK: VİZYONSUZ CAHİLANE BİR KARAR



AB Bakanı Ömer Çelik, AP'deki Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili karara ilişkin "vizyonsuz cahilane bir karar" değerlendirmesi yaptı.



AP Genel Kurulu'nda alınan kararın çok şaşırtan bir karar olduğunu belirten Bakan Çelik, "AP gibi bir kurumun Suriye'de olup bitenden ne kadar uzak olduğunu, sahadaki gelişmeleri görmekten ne kadar uzak düştüğünü gösteren bir karar oldu" dedi.



Türkiye'nin, kararı dikkatle okuduğunu vurgulayan Çelik, "Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı ile oraya başlattığı mücadeleden bahsederken, (Suriye'deki hassas dengeleri daha zora sokacak, çatışmaya yeni çatışma ekleyecek bir girişimdir) diyor. AP'nin son birkaç yılda altına imza attığı en vizyonsuz kararlardan bir tanesi bu" diye konuştu.



Suriye'de istikrarın sağlanması için Türkiye'nin Astana, Soçi ve Cenevre süreçlerinde verdiği desteğe dikkati çeken Çelik, "Çatışmaları kimin ürettiği, çatışmalara karşı kimin seyirci kaldığı herkesin gözü önünde gerçekleşiyor. Dolayısıyla burada terör örgütü Türkiye'ye saldırırken bir Avrupa ülkesine, AB'ye adaylık müzakereleri yürüten bir NATO ülkesine bu saldırıları yaparken çatışmaya çatışma eklemek gibi bir yaklaşımla bu cümlelerin ele alınması, AP'nin bu konuda ne kadar vizyonsuz, cahilane bir karara imza attığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.