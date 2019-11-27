AP: Avrupa ülkeleri yabancı savaşçıların çocuklarını geri almalı

Avrupa Parlamentosu "Suriye'nin kuzeydoğusunda tutulan yabancı savaşçıların çocuklarının" durumuyla ilgili karar tasarısını Salı günü düzenlediği oturumda oy çokluğuyla kabul etti.



Suriye'nin kuzeydoğusundaki insani durumla ilgili "derinden endişe duyulduğunu" ifade eden parlamento, Avrupa Birliği üyesi devletlerden vatandaşları olan tüm çocukları geri almalarını istedi. Karar metninde "AB üyesi devletlerin bu bakımdan şimdiye kadar eylemsiz kalmış olmasının ve Birlik düzeyinde bir koordinasyon eksikliğinin bulunmasının" üzüntü verici olduğu ifade edildi.



Türkiye 11 Kasım tarihinde yabancı DAEŞ şüphelilerini ülkelerine sınırdışı etmeye başlamış ve 19 Kasım tarihine kadar 15 DAEŞ şüphelisi ülkelerine sınırdışı edilmişti. DAEŞ şüphelilerine nasıl davranılacağı her ülkede, ülkenin yasalarına göre değişiklik gösteriyor. Berlin-Brandenburg Yüksek İdare Mahkemesi'nin bir kararına göre Almanya'nın yabancı savaşçıların çocuklarını geri alması ancak annelerinin de geri alınmasıyla birlikte mümkün.



Almanya ilk kez bir DAEŞ şüphelisinin ülkeye geri dönüşünü geçen hafta kabul etti. Laura H. Adlı otuz yaşındaki Alman kadın üç çocuğuyla birlikte Cumartesi günü Frankfurt'a geldi. DAEŞ'e katılmak için Suriye'ye giden Laura H. hakkında terör örgütüne üyelik şüphesi ve çocuklarını tehlikeye attığı gerekçesiyle velayet görevini ihmal suçlamalarından soruşturma açılacağı belirtilmişti.



Birleşmiş Milletler'in tahminlerine göre AB vatandaşı cihatçılardan olma 700 ile 750 çocuk Suriye'nin kuzey doğusundaki kamplarda tutuluyor. Alman makamları da Suriye'de DAEŞ taraftarı olan Alman vatandaşlarının sayısını yaklaşık 80 olarak tahmin ediyor.

