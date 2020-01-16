AP: Polonya ve Macaristan hukukun üstünlüğünde geriye gitti

Strazburg'da düzenlenen AP Genel Kurulunda, "Polonya ve Macaristan'da hukukun üstünlüğünde kötüye gidiş olduğuna dair karar tasarısı", 178 "hayır" oyuna karşın 446 "evet" oyuyla onaylandı.



Kararda, Avrupa Birliği'nin (AB), Varşova ve Budapeşte yönetimleriyle görüşmelerinin, söz konusu yönetimleri "AB'nin temel ilkelerine uymaya sevk etmediği" belirtildi.



AB Konseyine, bu ülkelere "hukukun üstünlüğü ilkesi"ne yönelik daha somut tavsiyelerde bulunması çağrısı yapılan kararda, AB Komisyonu'na da "elindeki tüm önleyici tedbirleri devreye sokması" önerisinde bulunuldu.



Brüksel, Macaristan ve Polonya için Lizbon Anlaşması'nın ihlallere karşı yaptırımları öngören 7'nci maddesinin işletilmesi sürecini başlatmıştı.

