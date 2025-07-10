AP'de güvensizlik oylaması: Von der Leyen hakkındaki gensoru önergesi reddedildi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen hakkında bugün Avrupa Parlamentosu'nda (AP) aşırı sağcı partilerin talebiyle bir güvensizlik oylaması yapıldı. Beklendiği üzere, gensoru önergesi, Avrupa Parlamentosu'nda gerekli üçte ikilik desteği bulamadı.

Von der Leyen, Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenen oturumda yaptığı açıklamada, eylemlerini savundu, Covid-19 pandemisi sürecini yönetme şekline yönelik eleştirileri kabul etmedi. AB Komisyonu Başkanı, yaklaşımının tüm AB çapında aşılara eşit erişimi sağladığını savundu.

Bu, aynı zamanda 2014 yılından bu yana bir AB Komisyonu Başkanı hakkında ilk kez bir güvensizlik oylaması yapılması oldu. Dönemin AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker hakkında verilen gensoru da başarısız olmuştu.



NE OLMUŞTU?

2020'den itibaren Covid-19 salgınıyla mücadelede yüksek miktarlarda aşı temin eden AB Komisyonu, bunlardan en büyüğünü Amerikan şirketi Pfizer ile yapmıştı.



Milyarlarca euroluk anlaşmaların tam bedeli ise "ticari sır" olduğu gerekçesiyle resmen açıklanmamıştı.



Aşı temin görüşmeleri sırasında AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ile Pfizer CEO'su Albert Bourla arasındaki telefon mesajlaşmaları, Von der Leyen hakkında yolsuzluk iddialarına yol açtı.



AP'den Rumen milletvekili Gheorghe Piperea, "Pfizergate" ismi verilen skandalı gerekçe göstererek, Von der Leyen hakkında gensoru önergesini vermişti.



Von der Leyen hakkındaki gensoruya ilişkin oylama bugün AP'de yapıldı.