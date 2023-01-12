AP'de yolsuzluk istifası: Belçikalı milletvekili görevinden ayrıldı

Belçika'nın resmi haber ajansı Belga'ya göre, AP'nin sosyalist milletvekillerinden Belçikalı Arena, bazı gazeteciler ve meslektaşlarının kendisine yönelik suçlamaları nedeniyle AP'nin insan hakları alt komitesi başkanlığından istifa etti.



Arena, Belga'ya yaptığı açıklamada, "Belçika makamları, milletvekilliği dokunulmazlığımın kaldırılmasını istemediler. Ne iş yerim ne de evim arandı. Mahkemelerde hiçbir şekilde sorgulanmadım." ifadelerini kullandı.



Belçikalı milletvekili Arena, hakkındaki iddialar nedeniyle itibarını korumak için böyle bir karar aldığını belirtti.

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Arena'nın ismi, yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan eski İtalyan AP Milletvekili Pier Antonio Panzeri ile iletişimi nedeniyle sık sık basında yer almıştı.



BELÇİKA'DAKİ YOLSUZLUK SORUŞTURMASI



Belçikalı makamların yürüttüğü yolsuzluk, rüşvet ve kara para aklama soruşturması kapsamında, geçen yıl aralık ayında çok sayıda noktada aramalar yapılmış, 1,5 milyon avro nakit para ele geçirilmiş ve 4 kişi gözaltına alınmıştı.



Gözaltına alınan kişilerin AP Başkan Yardımcılığı görevi sona erdirilen Yunan milletvekili Eva Kaili, eski İtalyan AP Milletvekili Pier Antonio Panzeri, Kaili'nin partneri ve AP'de asistan olarak çalışan yine Francesco Giorgi ve hukukun üstünlüğü konularında çalışan bir sivil toplum kuruluşunun yöneticisi Niccolo Figa-Talamanca olduğu açıklanmıştı.



Giorgi'nin ifadesinde iki AP milletvekili Andrea Cozzolino ile Marc Tarabella'nın Panzeri'den para aldığını söylediği ileri sürülmüştü. Tarabella'nın Belçika'daki evinde de arama yapılmıştı. Arama, Belçika yasaları gereğince AP Başkanı Roberta Metsola'nın nezaretinde yürütülmüştü.



Bu kişilerin, AP'nin ekonomik ve siyasi kararlarını etkilemek üzere bir Körfez ülkesinden rüşvet aldıkları iddia edilmişti. Konuyla ilgili haberlerde adı geçen Katar, iddiaları reddetmişti.



Daha sonraki haberlerde Fas'ın da bu kişilere rüşvet verdiği iddia edilmiş, Fas istihbaratı ile Fas'ın Varşova Büyükelçisi Abderrahim Atmoun'un şüphelilerle görüştüğü ileri sürülmüştü.