AP'deki rüşvet skandalı büyüyor: 2 üyenin dokunulmazlığı kaldırılacak

AP Başkanı Roberta Metsola, Sosyal Demokrat Grup üyesi Belçikalı parlamenter Marc Tarabella ile İtalyan üye Andrea Cozzolino'nun dokunulmazlıklarının ivedilikle kaldırılması için harekete geçtiğini açıkladı.



Her iki milletvekilinin adının, AP kararlarını etkilemek amacıyla Katar ve Fas'tan rüşvet aldıkları gerekçesiyle Belçika makamlarınca geçen ay başlatılan soruşturmada geçtiği belirtiliyor.

Tarabella, daha önce Avrupa Parlamentosu Arap Ülkeleri İle İlişkiler Komisyonu'nun başkan yardımcılığını yapıyordu.

ÜYELİKLERİ ASKIYA ALINDI



Avrupa Parlamentosu Sosyal Demokrat Grubu, Tarabella ve Cozzolino'nun üyeliklerini askıya almıştı.



Parlamento başkanı Metsola'nın sunduğu, iki milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması önerisi, 16 Ocak'taki genel kurul toplantısında ele alınacak.



Roberta Metsola, dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda usulle ilgili ilk engellerin aşıldığını vurgulayarak, yılın ilk genel kurul toplantısında görüşülecek önerinin daha sonra Avrupa Parlamentosu Hukuk İşleri Komisyonu'na gönderileceğini bildirdi.



NE OLMUŞTU?



Belçika federal savcılığının emriyle geçen ay yapılan "temiz eller operasyonu" kapsamında, yüklü miktarda nakit para ile suçüstü yakalanan eski Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Yunan parlamenter Eva Kaili'nin de aralarında olduğu 4 kişinin tutukluluk hali devam ediyor.



Operasyonda, 1,5 milyon eurodan fazla nakit para ele geçirilmişti.



Eva Kaili'nin aksine, Tarabella ve Cozzolino suçüstü yakalanmadıkları ve dokunulmazlık zırhına sahip oldukları için resmi olarak suçlanmadılar.