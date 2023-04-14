AP'deki yolsuzluk skandalının yüzü  Eva Kaili serbest bırakıldı

KAİLİ SUÇLAMALARI REDDEDİYOR

Soruşturmayı yürüten Belçika makamları, bazı AP milletvekilleri ve çalışanlarını, rüşvet karşılığında nüfuzlarını kullanarak başka ülkeler adına AP'deki ekonomik ve siyasi karar alma mekanizmalarına etki etmekle suçluyor. Suçlamalarda adı geçen Katar ve Fas iddiaları reddediyor.



Kaili'nin yanı sıra Kaili'nin erkek arkadaşı AP çalışanı Francesco Giorgi, eski İtalyan AP Milletvekili Pier Antonio Panzeri ve hukukun üstünlüğü konularında çalışan sivil toplum kuruluşunun yöneticisi Niccolo Figa-Talamanca soruşturma çerçevesinde aralık ayında gözaltına alınmıştı.



Bazı evlerde yapılan aramalarda 1,5 milyon euro nakit para ele geçirilmişti.



Belçika makamları, Panzeri'nin itiraflarının ardından soruşturmayı AP'nin Belçikalı milletvekili Marc Tarabella ve İtalyan milletvekili Andrea Cozzolino da kapsayacak şekilde genişletmiş, 2 milletvekilinin dokunulmazlıkları kaldırılmıştı. Tarabella Belçika'da, Cozzolino İtalya'da gözaltına alınmıştı.



Soruşturmada gözaltına alınan ve tutuklananların hepsi elektronik kelepçeyle ev hapsinde tutulmak üzere tahliye edildi. Cozzolino da hala Napoli'de ev hapsinde tutuluyor.