Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen AP Genel Kurulu'nda 2027'ye kadar 10 bin kişilik sınır muhafızı gücünün kurulmasını öngören düzenleme, 162 "hayır" oyuna karşı 403 "evet" oyuyla onaylandı.



Avrupa Birliği'nin (AB) dış sınırlarını korumayı amaçlayan yeni düzenlemeye göre, sınır muhafızı gücü sahada üye ülkelere yardımcı olacak, sınır ötesi suçla mücadele edecek ve mültecilerin iade süreçlerine katkı sağlayacak.



Düzenlemeye göre ilk etapta 2021'e kadar 5 bin kişilik bir güç oluşturulacak, bu sayı, 2027'e kadar 10 bine çıkartılacak.



Aynı zamanda AB üyesi olmayan ülkelerle iş birliği artırılacak.



Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için AB Konseyi'nin onayı gerekiyor.