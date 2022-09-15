AP'den Macaristan kararı

Avrupa Parlamentosu'nun ilk kez Avrupa Birliği üyesi bir ülke için böyle bir tanımlama kullandığı belirtiliyor.



Parlamentoda alınan karada AB'nin, Macaristan'da demokrasi ve hukuk devletine yönelik ihlaller nedeniyle hareket geçmesi istendi. Bu kapsamda Macaristan'a verilmesi planlanan kimi fonların askıya alınması talep edildi.



AB'nin harekete geçmekte gecikmesinin hukuk devleti ihlali olacağı savunuldu.



Macaristan, özellikle son dört yıldır, anayasal düzen ve seçim sisteminin işleyişi, yargı bağımsızlığı, yolsuzluk, ifade özgürlüğü gibi pek çok konuda Avrupa kurumları tarafından eleştiriliyor.

