AP'den Rusya, İran ve Esad'a ateşkes çağrısı

AP Genel Kurulu'nda konuşan parlamenterler, Suriye'de tırmanan şiddeti ve insan hakları ihlallerini kınayarak savaşın 400 bin can aldığını ve milyonlarca kişiyi yerinden ettiğini vurguladı.



Parlamento üyeleri, özellikle Rusya, İran ve Esad rejimine 30 günlük ateşkese uyulması ve uluslararası Suriye savaş suçları mahkemesi kurulması çağrısında bulundu.



Parlamenterler, Rusya, İran ve Esad rejiminin, Suriye'de işledikleri "iğrenç suçların" sorumluluğunu almaları gerektiğine dikkati çekti.



AP'DEN AFRİN KARARI



Öte yandan, AP Genel Kurul oturumunda kabul edilen tasarıda, Türkiye'ye Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nı durdurması çağrısında bulunularak harekatın sivilleri tehdit ettiği savunuldu.



Afrin'de yükselen tansiyondan endişe duyulduğu belirtilen kararda, Türk ordusunun Afrin'den askerlerini çekmesi ve yapıcı rol oynaması çağrısı yapıldı.



Kararda, "Afrin’den sivil kayıp haberleri geldiği" iddia edilerek "Birleşmiş Milletler tarafından terör örgütü olarak tanımlanmış grupların yenilgiye uğratılmasına yoğunlaşılması" istendi.



Afrin’deki "tırmanışın kaygı verici" olduğu belirtilen kararda, Türk ordusu ile Esed veya Rus güçleri arasında olası çarpışma ve ABD ile artan gerilim "endişe verici" olarak nitelendirildi.



Kararda, Türkiye’nin Afrin’den askerlerini çekmesinin ülkenin ulusal çıkarına olduğu savunularak "Suriye’de yeni cepheler açmanın Türkiye’nin güvenlik çıkarlarıyla bağdaşmadığı" ifade edildi.

