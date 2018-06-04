Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Hollandalı parlamenter Kati Piri Facebook hesabı üzerinden HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'a özgürlük etiketiyle paylaşımda bulundu.



HDP'nin adayının cezaevi hücresinde seçim kampanyası yapmak zorunda bırakıldığını söyleyen Piri, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile İYİ Parti'nin adayı Meral Akşener'in de, Demirtaş'ın serbest bırakılması için çağrı yaptığını hatırlattı.



Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Kati Piri, "Ancak o zaman adil bir seçim kampanyası yürütülebilir" dedi.



Türkiye raportörü Piri bunun tüm demokratlar tarafından desteklenmesi gereken bir talep olduğunu da dile getirdi.

