Tasarı, Avrupa Parlamentosu'nun Strasbourg'daki genel kurulunda yapIlan oylamada 28'e karşı 544 oyla kabul edildi. 74 parlamenter çekimser kaldı.



Türkiye için ayrılan mali yardımlarda kesintiye gidilmesine gerekçe olarak "demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti alanlarında ilerleme kaydedilmemiş olması" gösterildi.



Avrupa Parlamentosu Kasım 2017'de aldığı bir kararla 70 milyon euro tutarındaki fonu iyileşme kriterlerine endekslemişti.

Avrupa Komisyonu'nun bu yılki Türkiye raporunda bu alanlarda ilerleme yaşanmadığını belirtmesi üzerine fonun iptaline karar verildi.



Fon, Türkiye yerine Akdeniz'den Avrupa'ya göçle ilgili önlemler ve Suriye politikalarına harcanacak. AB ilk defa bir aday ülkeye yapılan mali yardımlarla ilgili böyle bir karar alıyor.

