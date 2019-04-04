Brüksel'de bir araya gelen AP Genel Kurulu, doğalgaz boru hatlarına ilişkin kuralları değiştirecek düzenlemeyi 95'e karşı 465 oyla kabul etti.



Düzenlemeye göre, üye ülkelerin üçüncü ülkelerle yapacağı doğalgaz anlaşmaları AB enerji mevzuatına ve ilgili yönetmeliklere tabi olacak.



Doğalgaz projelerini denetleme yetkisi AB Komisyonu'na verilecek.



AB ülkelerindeki doğal gaz boru hatlarının sahipleri ile doğal gaz tedarikçilerinin farklı olması sağlanacak. Doğal gaz piyasası daha rekabetçi bir yapıya kavuşturulacak.



Doğalgaz projelerinde istisnalar, katı prosedürlere bağlı olacak ve bu durumlarda AB Komisyonu belirleyici rol oynayacak.



Yeni düzenlemenin, Rusya'da üretilen doğal gazı Almanya'ya taşıyacak Kuzey Akım 2 Doğalgaz Boru Hattı projesini de etkilemesi öngörülüyor.



Kuzey Akım 2 ile yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Avrupa'ya sevk edilmesi planlanıyor. Toplam uzunluğu bin 230 kilometre olan hattın 10 milyar euroya mal olacağı hesaplanıyor.



Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için AB Konseyi'nin resmi onayı gerekiyor.

