AP'den Zuckerberg'e çağrı

AP Başkanı Antonio Tajani, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Zuckerberg'in, kişisel verilerin kötü amaçlı kullanıldığına yönelik iddialara açıklık getirmek için AP'de konuşma yapmaya çağrıldığını açıkladı.

Tajani, "Mark Zuckerberg'i Avrupa Parlamentosu'na davet ettik. Facebook'un, kişisel verilerin demokrasiyi manipüle etmek için kullanılmadığına, 500 milyon Avrupalının temsilcileri karşısında açıklık getirmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Geçen hafta, merkezi İngiltere'de bulunan Cambridge Analytica adlı veri analiz şirketinin, yaklaşık 50 milyon Facebook hesabından gizli bilgiye erişim sağladığı, bu bilgilerin, ABD'de 2016'da yapılan başkanlık seçimleri ve Brexit referandumunda kamuoyunu etkilemek için kullanıldığı iddia edilmişti. Verilerin, kişilerin gizli mesajlaşmalardan da derlendiği savunulmuştu.

Konuya ilişkin basın açıklaması yapan Facebook, veri ihlaline yönelik iddiaların gerçek dışı olduğunu belirterek, "Facebook kullanıcıları, bilerek bu bilgileri paylaşıyor. Herhangi bir sisteme zorla girilmemiş, herhangi bir şifre çalınmamıştır." açıklamasında bulunmuştu.



Öte yandan İngiltere Parlamentosu'nun Dijital, Kültür, Medya ve Spor (DCMS) Komisyonu, sosyal medya platformu Facebook'taki kişisel verilerin usulsüz kullanımına ilişkin iddialarla ilgili ifade vermek üzere Zuckerberg'i oturuma katılmaya çağırdı.