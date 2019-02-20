Avrupa Parlamentosu'nun "Türkiye raporu" bugün Dışişleri Komisyonu'nda görüşülecek. Siyasi gruplar tarafından hazırlanan değişiklik önergeleri oylanacak.



Komisyonun gündeminde yaklaşık 320 değişiklik önergesi var. Raporun taslak halinde ilk kez "Türkiye ile üyelik müzakerelerinin askıya alınması" çağrısı yer alıyor. Ancak sağ ve aşırı sağ gruplar "askıya alınsın" ibaresini "tamamen sona erdirilsin" şeklinde değiştirmek istiyor.



Bu ifadenin çağrı yerine tavsiye olarak değiştirilmesi de gündemde. Rapor, Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komisyonu'nun ardından gelecek hafta Genel Kurul'un gündemine gelecek.



Rapor ve beraberindeki karar tasarısının 13 Mart Çarşamba günü oylanlaması bekleniyor. Gündemdeki taslak, Avrupa Parlamentosu'nun 2014-2019 yasama döneminin son raporu olması açısından önem taşıyor.



26 Mayıs'ta Avrupa parlamentosu seçimleri yapılacak. Parlamentonun daha da sağa kayması bekleniyor. Avrupa Parlamentosu kararları tavsiye niteliği taşıyor, bağlayıcılığı bulunmuyor.