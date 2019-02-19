Avrupa Parlamentosu, Türkiye raporunun taslağını yarın ele alacak. Siyasi gruplar tarafından hazırlanan değişiklik önergeleri oylanacak. Değişiklik önergelerinin sayısının 300'ü aştığı ifade ediliyor. Raporda ilk kez "Türkiye ile üyelik müzakerelerinin askıya alınması" çağrısı yapılacak.
Hristiyan Demokratlar gibi sağ gruplar ise "askıya alınma" yerine "üyelik hedefli ilişkilerin sonlandırılmasına dair" bir ifade kullanılmasını istiyor. Uzmanlar, Avrupa Parlamentosu'nun mayıs ayında seçimlere gideceğini, bu yüzden son Türkiye raporundaki ifadelerin yeni parlamentoya miras kalacağını belirtiyor.
12 Mart'ta tartışmaya açılacak Türkiye raporu 13 Mart'ta oylamaya sunulacak.
AP’nin Türkiye raporunda üyelik müzakerelerini askıya alma çağrısı yapılacak
NTV HaberDünya
Avrupa Parlamentosu, 2014-2019 yasama dönemine ilişkin Türkiye raporuna son şeklini vermeye hazırlanıyor.
Avrupa Parlamentosu, Türkiye raporunun taslağını yarın ele alacak. Siyasi gruplar tarafından hazırlanan değişiklik önergeleri oylanacak. Değişiklik önergelerinin sayısının 300'ü aştığı ifade ediliyor. Raporda ilk kez "Türkiye ile üyelik müzakerelerinin askıya alınması" çağrısı yapılacak.