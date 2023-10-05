Apple'ı dolandıran kardeşler: 10 bin sahte ürün gerçeğiyle değişti

Üçüncü kardeş Zhiwei Liao'nun duruşmayı ise bu ay sonu yapılacak.



Savcılar ayrıca Liao kardeşlerin eşlerinin de dolandırıcılık da rol aldığını tespit etti.



Kadınlar, suçlamaları kabul etti ve üç yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı.



10 BİNDEN FAZLA ÜRÜN



Mahkeme kayıtlarına göre, sanıklar faaliyette oldukları yaklaşık sekiz yıl boyunca mağazalarda 10 binden fazla sahte ürünü takas etmeye çalıştı.



Karşılığında aldıkları orijinal ürünler daha sonra yabancı ülkelerdeki insanlara satıldı. Apple'ın toplam 6,1 milyon dolar civarında zararı oldu.



ABD Başsavcılığı'na göre kardeşler, savunma anlaşmalarının bir parçası olarak San Diego'daki beş konuttaki hisselerinden, suçtan elde edilen 250 bin dolardan fazla gelirden ve komployla bağlantılı 200'den fazla Apple iPhone'dan vazgeçmeyi kabul etti.