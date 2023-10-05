Apple'ı dolandıran kardeşler: 10 bin sahte ürün gerçeğiyle değişti

Zhimin ve Zhiting Liao, Pazartesi günü Çin'den iPhone ve iPad ithal etmek ve sahte ürünleri Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'daki Apple mağazalarında takas etmekten 41'er ay hapis cezasına çarptırıldı.
Savcılar, ceza belgelerinde Zhimin Liao'nun 22 eyaletteki 105 Apple mağazasını bizzat ziyaret ettiğini ve yaklaşık 720 sahte iPhone ve iPad'i takas etmeye çalıştığını yazdı.
Savcılara göre Zhiting Liao, bizzat ABD'de 18 eyalette ve Kanada'da en az 200 Apple mağazasına gitti ve yaklaşık 718 sahte iPhone ve iPad'i takas etmeye çalıştı.
ÜÇÜNCÜ KARDEŞ DE CEZA ALACAK
Üçüncü kardeş Zhiwei Liao'nun duruşmayı ise bu ay sonu yapılacak.
Savcılar ayrıca Liao kardeşlerin eşlerinin de dolandırıcılık da rol aldığını tespit etti.
Kadınlar, suçlamaları kabul etti ve üç yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı.
10 BİNDEN FAZLA ÜRÜN
Mahkeme kayıtlarına göre, sanıklar faaliyette oldukları yaklaşık sekiz yıl boyunca mağazalarda 10 binden fazla sahte ürünü takas etmeye çalıştı.
Karşılığında aldıkları orijinal ürünler daha sonra yabancı ülkelerdeki insanlara satıldı. Apple'ın toplam 6,1 milyon dolar civarında zararı oldu.
ABD Başsavcılığı'na göre kardeşler, savunma anlaşmalarının bir parçası olarak San Diego'daki beş konuttaki hisselerinden, suçtan elde edilen 250 bin dolardan fazla gelirden ve komployla bağlantılı 200'den fazla Apple iPhone'dan vazgeçmeyi kabul etti.
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