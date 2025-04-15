Aprona girip başbakana sarıldı, para cezasına çarptırıldı

Almanya'da bir yıl kadar önce Frankfurt Havalimanı'nda aprona girerek Sosyal Demokrat Partili (SPD) Federal Başbakan Olaf Scholz'a sarılan sanık, 4 bin 500 euro para cezasına çarptırıldı.



Frankfurt yerel mahkemesi, sanık Paschlis D.'ye "trafik güvenliğini tehlikeye atma" ve "konut dokunulmazlığını bozma" suçlarından toplam 4 bin 500 euro para cezası verdi ve 2,5 yıl araç kullanma yasağı getirdi.

"OLAY SIRASINDA UYUŞTURUCUNUN ETKİSİ ALTINDAYDI"



Olay sırasında uyuşturucunun etkisinde olduğu belirtilen sanığın mahkemede pişmanlığını dile getirdiği aktarıldı. Paschalis D., bu duruma yanlışlıkla düştüğünü, bunun hem tatlı hem de acı deneyim olduğunu belirterek özür diledi.



Sanık Paschalis D., Mayıs 2023'te yolda Avrupa Merkez Bankası'nın etkinliğinden dönen Başbakan Scholz'un konvoyuna dahil olmuş, aracıyla Frankfurt Havalimanı'nın apronuna girerek Başbakan'a uçuş öncesi sarılmıştı.



Bu olay, o dönemde Almanya'da Başbakan'ın güvenliğine ilişkin tartışmalara yol açmıştı.

