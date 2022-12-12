AP'yi sarsan rüşvet skandalı

Avrupa Parlamentosu'nda rüşvet soruşturmasının yankısı sürüyor.

Belçika Federal Savcılığı, geçen cuma günü 16 ayrı adrese yapılan baskınlarda altı kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu. Gözaltı işlemlerinin ardından iki kişi serbest bırakıldı.

Dört kişi, suç örgütüyle bağlantılı olmak, kara para aklamak ve yolsuzlukla suçlanıyor. Bu isimler arasında, suç üstü yakalandığı belirtilen Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Eva Kaili de var.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Soruşturmanın ardından başkan yardımcılığı görevinden uzaklaştırılan Kaili'nin Avrupa Parlamentosu Sosyal Demokrat Grubu'ndaki üyeliği de askıya alındı. Ayrıca Yunanistan'daki partisi PASOK'tan da ihraç edildi.

Avrupa Parlamentosu'nun Ortadoğu ile ilişkilerden sorumlu başkan yardımcılığını yürüten Kaili, Körfez ülkesi Katar'la ilgili olumlu açıklamaları ile biliniyordu.

Son olarak Katar'ın işçi hakları konusunda öncü olduğunu söylemişti.

RÜŞVET VE DEĞERLİ HEDİYE ALMAK SUÇU

Kaili'yle beraber gözaltına alınan isimler, halen Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar'dan, Avrupa Parlamentosu kararlarını etkilemek için yüklü miktarda rüşvet ve değerli hediye almakla suçlanıyor.

Yapılan aramalarda toplam 600 bin euro değerinde nakit para, bilgisayar ekipmanı ve cep telefonu ele geçirildi.

İDDİALAR REDDEDİLİYOR

Avrupa Birliği Dış Politika Şefi Josep Borrell, yolsuzluk iddialarına ilişkin soruşturmanın "endişe verici" olduğunu söyledi.

Avrupa Parlamentosu'nda bu hafta Katar, Kuveyt, Umman ve Ekvador'a vizesiz seyahat oylaması yapılacaktı. Bazı parlamenterlerin önerisiyle oylama ertelendi.

Doha yönetimiyse iddiaları reddediyor.

Katarlı yetkililer iddiaları asılsız olarak nitelendiriyor.

