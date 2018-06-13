Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, 629 göçmeni taşıyan sivil toplum kuruluşu gemisi Aquarius'a İtalya'nın limana geliş izni vermemesinin sadece bu ülke için değil, tüm Avrupaiçin utanç verici olduğunu belirtti.



Grandi, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, Akdeniz'deki sığınmacı krizine ilişkin Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelerin İtalya'nın yükünü paylaşmadığını söyledi.



AB ülkelerinin yükünü hafifletmek için 100 binden fazla sığınmacının kota sistemiyle diğer ülkelere dağıtılması planının kabul edildiğini anımsatan Grandi, AB'nin bu kararı uygulamadığının altını çizdi.



Grandi, İtalya'nın, Aquarius gemisine limana geliş izni vermemesini eleştirerek "Bu doğru bir çözüm değil. Utanç verici. Bir Avrupalı olarak utanç hissettim. Akdeniz'de bir tekne var ve birkaç gün boyunca bu insanları kimse kabul etmek istemiyor." ifadelerini kullandı.



Avrupa'nın sığınmacı krizinin çözülmesi için müşterek hareket etmesi gerektiğinin altını çizen Grandi, "Bunun olmaması durumunda önümüzdeki birkaç haftada daha fazla Aquarius vakası yaşanacak. Bu Avrupa için son derece utanç verici bir durumdur." dedi.



İtalya, göçmenlerin bulunduğu Aquarius gemisinin limanlarına yanaşmasına izin vermezken, Malta'dan “en yakın ve güvenli liman” olduğu gerekçesiyle geminin Valletta Limanı'na girişine izin vermesini istemişti.



Malta’nın bunu reddetmesi ve tarafların birbirlerini eleştirmeleri iki ülke arasında krize sebep olmuştu.



Bunun üzerine İspanya devreye girmiş ve gemiyi kabul edeceğini açıklamıştı. Aquarius gemisinin İspanya limanına 4 gün içinde ulaşması bekleniyor.



SURİYE'DE ÇÖZÜMDEN UMUT YOK



Grandi, BM Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Panos Moumtzis'in paylaştığı "2,5 milyon sivilin daha yerinden edilmesi ve Türkiye sınırına doğru göç endişesi"nin hatırlatılması üzerine, bu teoriye kısmen katıldığını, gerçekleşmesi halinde BM'ye zorlu bir görev çıkacağını söyledi.



Suriye'de çatışma bölgelerinden daha fazla sivilin yerinden edilmesini tahmin ettiğini ancak rakam hakkında emin olamadığını belirten Grandi, bu sivillerin komşu ülkelere gitmek yerine, Suriye içinde kalacağı öngörüsünde bulundu.



Grandi, "Sınırların kontrolü ve yönetimi bugünlerde çok sıkılaştırıldığı için Suriye sınırını geçmek çok zor." dedi.



Suriye'de başta İdlib olmak üzere çatışma bölgelerinde Doğu Guta'dakine benzer bir kaderin yaşanmaması için siyasi çözümün hızla bulunması gerektiğini vurgulayan Grandi, "Maalesef bunun çok yakında gerçekleşeceğini göremiyorum." diye konuştu.