Ara Güler Fotoğraf Sergisi, tüm dünyanın dikkatlerinin ABD’ye odaklanacağı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ile aynı dönemde New York’ta açılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, serginin açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

"Ara Güler sergisinin açılışı için New York gibi bir kültür şehrinde sizlerle beraber bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.

Gerek Aziz Sancar hocamıza gerek Fahir Atakoğlu'na huzurlarınızda şükranlarımı ifade ediyorum.

Bu sergi daha evvel Kyoto, Londra ve Paris'te büyük bir teveccühle karşılanmıştı. Sergiyi bu defa New York'ta siz kıymetli sanatseverlerin ve Amerikalıların beğenisine sunuyoruz.

Ara Güler barışa ve kardeşliğe yürekten inanan bir insandı. Onun hatırasını yaşatmak için düzenlenen bu serginin BM Genel Kurulu dönemine denk gelmesi de ayrıca bir anlam taşıyor.

Kültür ve sanat toplumlar arasındaki ilişkinin geliştirilmesinde evrensel köprü vazifesi görüyor. Bu anlayışla mesleğinde gerçekten anlam yüklü bir dünya markası olan Ara Güler'in eserlerinin dünyanın dört bir yanından New York'a gelen farklı kültür ve milletlere ait geniş kitlelere ulaşmasını özellikle temenni ediyorum.

Geçen yıl aramızdan ayrılan 'Master Of Leica' unvanına sahip fotoğraf sanatçısı ve foto muhabiri Ara Güler fotoğraf sanatı alanında Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük değerlerden birisidir.

Ara Güler kendini tarihi makinesiyle yazan bir foto muhabiri diye tanımlıyordu. Son nefesine kadar fotoğraf makinesinin deklanşörüne bizim için, tüm insanlık için basmaya devam etmişti.

Evime gelip resimlerimi çektiği zaman çok farklı bir anı bırakmıştı. Özellikle torunlarımla beraber de çektiği resimlerin pozisyonlarını ayarlarken gerçekten farklı bir anıyı unutamıyorum ve o anı o fotoğraf karelerinin içerisinde her an bizimle berbaer yaşıyor.

Büyük sanatçılar vefatlarından sonra da geride bıraktığı eserlerle yaşamaya devam eder.

Kıymetli misafirler, bu akşam aramızda dünyaca ünlü piyanistimiz Fahir Atakoğlu'da bulunuyor. Kendilerine teşekkür ediyorum.

Sözlerimi bitirmeden önce değerli sanatçımız Ara Güler'i tekrar saygıyla yad ediyorum."