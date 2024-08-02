Arabada unuttu, 7 saat sonra hatırladı! Komşusuna emanet ettiği bebeği hayatını kaybetti

ABD’nin Arizona eyaletinde polis, dün bir ihbar üzerine gittikleri evde 6 aylık bir bebeğin yaklaşık 7 saat boyunca arabanın arka koltuğunda emniyet kemerine bağlı şekilde kalması sebebiyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Açıklamada, çocuğun annesinin bir komşusundan 6 aylık bebeğini Prescott Valley'e götürmesini istediği, dönüş yolunda bebeğin komşunun arabasının arka koltuğunda uyuyakaldığı, bebeği kısa süre sonra eve gelecek olan babasına bırakması istendiği belirtildi.

Komşunun saat 14:00 sularında eve vardığı, arabayı sıcak güneşin altına park ettiği ve bebeği arabada unuttuğunu iddia ederek evine girdiği açıklandı.

Bebeğin babası saat 8:45 sularında anneyi arayarak komşunun bebeği ne zaman kendisine teslim edeceğini sordu.

Hala işte olan anne hemen komşusunu aradı ve o sırada komşu bebeğin arabada bırakıldığını fark etti.

Komşu koşarak babanın evine gitti ve hem baba hem de komşu bebeği arabadan çıkararak 911'i aradı.

Polis olayla ilgili olarak yaptığı açıklamada anne, baba ve komşunun gözaltına alındığını ifade ederek soruşturmanın sürdüğünü belirtti.