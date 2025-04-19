Arabasına drone çarpan kadın öldü

Kursk Bölgesi'nde bir insansız hava aracının arabaya çarpması sonucu bir kadın öldü.

Rus basınının bildirdiğine göre Kursk Bölgesi Vali Yardımcısı Alexander Khinshtein, bir FPV drone'unun Belovo bölgesindeki İlek köyünde bir arabaya saldırdığını söyledi. Arabada bulunan bir erkek ve bir çocuk ise yaralandı.

Vali, "Neyse ki hayati tehlikeleri yok. Yakın gelecekte hastaneye kaldırılacaklar. İsabet alan araba tamamen yanmış" açıklamasını yaptı.



Kursk bölgesinde 6 Ağustos 2024'ten bu yana Rusya ile Ukrayna arasında çatışmalar devam ediyor ve bölge düzenli olarak insansız hava aracı saldırılarına maruz kalıyor.

Dün gece bölge toprakları üzerinde bir insansız hava aracı Rus güçleri tarafından düşürüldü.

15 Nisan'da Kursk üzerinde 100'den fazla İHA fırlatılmış, bir kadın ölmüş ve 9 kişi de yaralanmıştı.