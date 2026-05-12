Arabulucu Pakistan'ın imza çabası

Teklifler, talepler karşılıklı gidip geliyor ama ABD ve İran bir türlü nihai metne imza koyamıyor.

Arabulucu Pakistan ’ın tüm çabası, ilk aşamada tek sayfalık bir metinde mutabakat. Bunu da 14-15 Mayıs’ta ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin'e yapacağı ziyareti öncesi başarmak.

‘Savaşın bitirilmesi’ ve Hürmüz Boğazı’nın açılmasına dönük maddelerin olduğu tek sayfalık metne İran yanıt vermiş, yaptırımlar ve donmuş varlıklar gibi bazı talepleri bu metne eklemişti. Bu da ABD Başkanı Donald Trump’ı memnun etmemişti.

Gelinen noktada tarafların görüş ayrılıkları devam ediyor ama Pakistan'ın diplomatik müzakereler için üç farklı senaryoyu zorladığı belirtiliyor.

Eğer tek sayfalık metinde anlaşılırsa, ABD’den Steve Witkoff’un İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin İslamabad’a gelmesi ve tek sayfalık metne, Trump’ın Çin ziyareti öncesi imza atması gündeme gelebilir.

Bu metinde ikinci aşamaya, yani nükleer ve diğer başlıkların müzakere edileceğine atıf yapılabilir ve müzakere takvimi belirlenebilir.

İran tarafı müzakerelerin 60 gün sürmesini istiyor, ABD tarafı ise 4 Temmuz Bağımsızlık Günü öncesi süreci tamamlamak için 30 günde ısrar ediyor. Pakistan ise ortak bir nokta arayışında.

İkinci ama düşük bir ihtimal olan senaryo, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin'e giderken İslamabad’a uğraması ve bir metnin Trump Pakistan'dayken imzalanması.

Son ve kötü senaryo ise, Çin ziyaretine kadar tarafların anlaşamaması. Eğer böyle olursa İslamabad sürecin uzamasından ve Haziran ayına sarkmasından endişe ediyor.

Bu tabloda ABD, Hürmüz Boğazı’ndaki ablukasını yani “Project Freedom Plus” operasyonlarını yeniden başlatabilir.

Sürecin hızlandırılması için Katar’ın da son dönemde devreye girdiği ve İran Devrim Muhafızları kanadıyla görüşmeler yaptığı bilgisi de var.