Arabulucu ülkelerden Gazze için yeni ateşkes planı

İsrail’in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi’ne başlattığı saldırılar sürerken, İsrail ve Hamas arasında yeniden ateşkes sağlanması için yeni bir ateşkes planının teklif edildiği belirtildi.



İsrail ve Hamas arasındaki dolaylı ateşkes müzakerelerine aşina Filistinli üst düzey bir yetkili, BBC’ye yaptığı açıklamada, Katar ve Mısırlı arabulucuların “Gazze’deki savaşı bitirmek için yeni bir formül teklif ettiğini” söyledi.

Yetkilinin paylaştığı bilgilere göre, teklif, 5 ila 7 yıl sürecek bir ateşkesi, İsrail hapishanelerinde tutulan tüm Filistinliler karşılığında tüm İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasını, savaşın “resmen sona erdirilmesini” ve İsrail’in tamamen Gazze topraklarından çekilmesini öngörüyor.

BBC’nin “Hamas kaynağına” dayandırdığı haberinde, üst düzey bir Hamas heyetinin görüşmelerde bulunmak üzere Mısır’ın başkenti Kahire’ye gideceği de aktarıldı.



HAMAS HEYETİ, KAHİRE’DE GÖRÜŞME YAPACAK



İsrail, arabulucuların yeni planı hakkında henüz bir yorumda bulunmazken, Hamas’ın Kahire’deki görüşmelerde Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve başmüzakerecisi Halil El Hayya tarafından temsil edilmesi bekleniyor.



Görüşmelere aşina olduğu ifade edilen Filistinli yetkili, BBC’ye yaptığı açıklamada, Hamas’ın Gazze’nin yönetimini “ulusal ve bölgesel düzeyde” üzerinde uzlaşmaya varılan Filistinli bir oluşuma devretmeye hazır olduğunun sinyalini verdiğini iddia etti.



İSRAİL ATEŞKESİ BOZDU, YENİDEN SALDIRI BAŞLATTI



İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı. İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere bin 864 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 890 kişi yaralandı.



İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bin 240'a, yaralıların sayısı da 116 bin 931'e yükseldi. Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.



Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.



İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkat çekti.

