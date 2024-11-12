Aracını yürüyüş yapanların üzerine sürdü: 35 ölü, 43 yaralı

Dün akşam saatlerinde Çin'in Şiangcou merkez ilçesindeki bir spor kompleksinde şok eden bir kaza meydana geldi.



SUV tipi aracını açık havada yürüyüş yapanların üzerine süren kişi; 35 kişinin ölümüne, 43 kişinin yaralanmasına sebep oldu.



Adının Fan Mou olduğu bildirilen 68 yaşındaki erkek sürücü kazanın hemen ardından yakalandı.

EŞİNDEN BOŞANDIĞI İÇİN YAPMIŞ

Şüphelinin, ilk ifadesinde eşinden boşandığını, ayrılma koşulları ve mal paylaşımından duyduğu hoşnutsuzluk nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdiğini belirttiği aktarıldı.



Yaralılar bölgedeki hastanelerde tedavi altına alınırken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.



Olay, kentte bugün başlayan Cuhay Havacılık Fuarı (Airshow China) öncesine denk geldi.