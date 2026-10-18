Araçla futbol sahasına daldı. 2 kişi öldü
18.10.2026 04:23
Polis, gözaltına alınan saldırgan sürücünün kimliğini açıklamadı.
ABD'de bir sürücü aracıyla futbol maçı sırasında sahaya daldı. Biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
ABD'nin Kansas Kansas eyaletindeki Wichita kenti, futbol maçı sırasında düzenlenen saldırıyla sarsıldı.
Bir sürücü aracıyla Stryker Spor Kompleksi'ndeki futbol sahasına daldı. Biri 6 yaşında çocuk, diğeri de 35 yaşında bir yetişkin olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Polis, sürücünün gözaltına alındığını açıkladı.
Wichita Polis Departmanı yetkilisi Aaron Moses, basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Bu bir trajedi” dedi.
Olayda kullanılan araçta iki çocuğun da yolcu olarak bulunduğunu belirten Moses, sürücünün kimliğini açıklamadı, hakkında suçlama yöneltilip yöneltilmeyeceğine ilişkin bilgi vermedi.