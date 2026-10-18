Araçla futbol sahasına daldı. 2 kişi öldü

ABD 'nin Kansas Kansas eyaletindeki Wichita kenti, futbol maçı sırasında düzenlenen saldırıyla sarsıldı.

Bir sürücü aracıyla Stryker Spor Kompleksi'ndeki futbol sahasına daldı. Biri 6 yaşında çocuk, diğeri de 35 yaşında bir yetişkin olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Polis, sürücünün gözaltına alındığını açıkladı.

Wichita Polis Departmanı yetkilisi Aaron Moses, basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Bu bir trajedi” dedi.