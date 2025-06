Araçta bırakılan çocuk ölümleri arttı: ABD'de aşırı sıcak uyarısı

Yazın ilk haftasında Amerika Birleşik Devletleri'nin Doğu Yakası'na yayılan rekor sıcak hava dalgası, sıcak araçların içinde bırakılan çocuklar için uyarı niteliği taşıyor.

Sıcak araç ölümleriyle ilgili veri toplayan Kids and Car Safety (Çocuk ve Araç Güvenliği) grubuna göre bu yıl şimdiye kadar Kaliforniya, Florida, Louisiana, Maryland, New Mexico, New Jersey ve Kuzey Carolina'da 9 çocuk, araçlarda gözetimsiz bırakıldıktan sonra hayatını kaybetti.

Geçen yıl ise ABD'de 39 çocuk, sıcak arabalarda bırakıldıktan sonra yaşamını yitirdi.

Bilim insanları, insan kaynaklı iklim değişikliğinin, sıcaklıkları ve aşırı hava koşullarını artırmaya devam ettiğini belirtiyor.

"DIŞARISI ÇOK SICAK OLMASA DA ARAÇ ISINABİLİYOR"

Ancak Safe Kids Palm Beach County Direktörü Kathy Wall, araçta bırakılan bir çocuğun sıcaktan etkilenmesi için dışarıdaki sıcaklığın çok yüksek olması gerekmediğini söyledi.

Wall, “Aracın içi sadece 20 dakika içinde 20 derece ısınabilir” dedi. Yani 80 derecelik bir gün olduğunu düşünürseniz, ki Güney Florida'da serin bir gündür, arabanın içi 10 dakika içinde 100 derecenin üzerine çıkabilir” dedi.

Ulusal Güvenlik Konseyi'ne göre, sıcak araba ölümleri yılın herhangi bir zamanında meydana gelebilir ve 1998'den bu yana Alaska hariç her eyalet sıcak araba ölümleri bildirdi.

Hem 2018 hem de 2019'da 53 çocuk, sıcak arabada bırakıldıktan sonra hayatını kaybetti.