Arakçi: Barış istedik, savaşla karşılaştık

İran Dışişleri Bakanı, taraflar arasındaki diplomasi sürecinin yeniden tesis edilebileceğini, bunu da ABD'nin sağlayabileceğini yazdı.

Arakçi, "Eğer taraflar bu meseleyi barışçıl şekilde çözmek istiyorsa, ABD adil bir anlaşma için samimi bir irade ortaya koymalı" dedi.

Arakçi aynı zamanda önceki ABD Başkanı Joe Biden'a göre Donald Trump ile daha çok iş başardıklarını belirtti. Tarafların Umman’ın sunduğu çeşitli çözüm önerileri için defalarca kez iletişime geçtiklerini aktardı.

Yazısında İran'ın faydaya dayalı iş birliğine açık olduğunu vurgulayan Arakçi, artık daha temkinli olduklarının altını çizdi ve "Barış istedik, savaşla karşılandık" ifadelerini kullandı.