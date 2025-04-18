Arakçi, Lavrov’la görüştü: “Rusya’nın nükleer anlaşmada rol oynamasını umuyoruz"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın başkenti Moskova’da yaptıkları görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İki bakanın gündeminde ABD ve İran arasında yarın İtalya’nın başkenti Roma’da yapılacak nükleer görüşmeleri de vardı.



İran Dışişleri Bakanı Arakçi, olası bir nükleer anlaşma konusunda Rusya’nın rol oynamasını umduklarını söyledi. İranlı bakan, geçen cumartesi günü Umman’da ABD ile yapılan dolaylı görüşmeye işaret ederek, “İlk tur görüşmelerde karşı tarafın ciddiyetini gördük, İran’ın nükleer programı konusunda anlaşmaya ulaşmamız mümkün” diye konuştu. Rus mevkidaşı Lavrov da İran’ın nükleer silahsızlanma anlaşması çerçevesinde anlaşmaya hazır olduğunu, Rusya’nın da bu bağlamda yardımcı olacak herhangi bir rolü oynamaya hazır olduğunu söyledi.



“GÖRÜŞLERİMİZ HİÇ BU KADAR YAKIN OLMAMIŞTI”



Rusya devlet haber ajanslarından TASS’ın aktardığına göre, Arakçi, Lavrov ile görüşmesi sırasında, Tahran ve Moskova’nın dünyadaki gelişmelere dair görüşlerinin hiç olmadığı kadar birbirine yakın olduğuna dikkat çekti. Arakçi, “Rusya ve Moskova’nın yaklaşımları, ilişkilerinin tarihi boyunca hiç bu kadar yakın ve güçlü olmamıştı” diye konuştu.



Lavrov ile görüşmesinin “anlamlı ve çok iyi olduğunu” belirten İran Dışişleri Bakanı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in mektubunu ilettiğini hatırlatarak bunun “tüm dünyaya İran’ın Rusya’yı stratejik bir ortak ve önemli bir komşu olarak gördüğü sinyalini verdiğini” söyledi.



Arakçi, iki ülke arasındaki Kapsamlı Ortaklık Anlaşması’nın ikili ilişkilerde “yeni bir seviyeyi teşkil etmek üzere sağlam bir temel olduğunu” sözlerine ekledi.



ABD VE İRAN HEYETLERİ, 19 NİSAN’DA ROMA’DA GÖRÜŞECEK



İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı ülkesini çeken ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan bir mektubu geçen ay İran'ın dini lideri Hamaney'e göndermişti. Mektuba İran, Umman üzerinden yanıt vermişti.



İran ile ABD, mektup trafiğinin ardından Umman’da 12 Nisan'da dolaylı görüşmeler yapmıştı. Görüşmeler sonucunda hem İran hem de ABD tarafı müzakerelerin "olumlu ve yapıcı" olduğunu açıklamıştı.



Taraflar, 19 Nisan'da yeniden bir araya geleceğini açıklamıştı. Daha önce Umman'da olacağı açıklanan müzakerelerin ikinci turunun İtalya'nın başkenti Roma'da yapılacağı duyurulmuştu.



ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, önceki gün Fox News televizyonuna yaptığı açıklamada, İran'ın 2015'teki nükleer anlaşmadaki 3,67 oranında uranyum zenginleştirmesini kabul ettiklerini söylemişti.



Witkoff, daha sonraki açıklamasında ise İran'ın uranyum zenginleştirmesini durdurması gerektiğini ifade etmişti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise nükleer programındaki endişeleri gidermeye hazır olduklarını ancak ülkesinin uranyum zenginleştirme hakkını müzakere etmeyeceklerini belirtmişti.

