İran Dışişleri Bakanı Arakçi savaşın perde arkasını anlattı. "Türkiye önemli rol oynadı"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İranlı sosyal medya içerik üreticisi ve belgeselci Cevat Moguyi'nin programına konuk oldu.



Arakçi röportajın bir bölümünde ABD ile olan savaşın ilk günlerinde Türkiye 'nin Kuzey Irak'taki terör örgütlerinin silahlandırılıp İran'a saldırmasını engellemede, çok etkili bir rol oynadığını söyledi.



Savaşın dördüncü gününde Trump'ın bazı liderlerle telefon görüşmesi gerçekleştirdini söyleyen Arakçi, " Irak Kürdistan bölgesindeki liderleri tek tek arayıp görüşme yaptı. 'Kısa süre önce oraya silah gönderdik' demişti, bu silahlar nereye gitti bilmiyorduk. Onun bu açıklamayı yaptığı gün ben de görüşmeler gerçekleştirdim. Hem sayın Mesut Barzani ile hem sayın Talabani ile hem Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile hem hem de Irak Başbakanı ile görüştüm. Onlara 'Eğer Kürdistan bölgesinden bize yönelik herhangi bir tehdit veya saldırı gerçekleşirse müdahale ederiz, karşılık veririz ve kesinlikle vururuz' dedim. IKBY yetkilileri ve sayın Sudani bana buna izin vermeyecekleri konusunda güvence verdiler." dedi.

Türkiye’nin bu konuda çok önemli bir rol oynadığını belirten Arakçi, "Hem Amerikalılarla görüşmeler gerçekleştirdilerhem de oldukça güçlü ve kararlı bir tutum sergilediler. Tüm bu çabaların birleşimi bu girişimin başarısız olmasını sağladı. Çünkü bu plan İran’ı direkt devirmeye yönelikti" diye konuştu.