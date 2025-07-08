Arama köpeğine suikast gibi saldırı: Çivili sosisle öldürüldü

İtalya’daki Taranto kentinde görev yapan “kahraman” bir arama köpeği, içine çiviler doldurulmuş sosislerin kasıtlı olarak kulübesine atılması sonucu iç kanama geçirerek hayatını kaybetti.

"KİM OLDUĞUNU BİLİYORUM"



Bruno’nun eğitmeni Arcangelo Caressa, köpeğin acı verici bir şekilde öldüğünü belirtti ve fail hakkında uyarıda bulundu: “Kim olduğunu biliyorum, bedelini ödeyeceksin.”



Caressa, Facebook’taki paylaşımında, Bruno için “Sen her zaman benim kahramanım olacaksın. Tüm hayatın boyunca insanlara yardım etmek için savaştın ve sana bunu yapan yine bir insandı” ifadelerini kullandı.

İtalyan medyasına göre, Belçika doğumlu olan Bruno, yedi yıldır Caressa ile çalışıyor ve kayıp çocuklar ile Alzheimer hastalarının da aralarında bulunduğu dokuz kişiyi başarıyla kurtardı.