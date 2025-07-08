Arama köpeğine suikast gibi saldırı: Çivili sosisle öldürüldü
Yedi yıldır arama-kurtarma görevlerinde yer alan Bruno isimli köpek, kulübesine atılan çivili sosisler yüzünden iç kanama geçirerek hayatını kaybetti.
İtalya’daki Taranto kentinde görev yapan “kahraman” bir arama köpeği, içine çiviler doldurulmuş sosislerin kasıtlı olarak kulübesine atılması sonucu iç kanama geçirerek hayatını kaybetti.
"KİM OLDUĞUNU BİLİYORUM"
Bruno’nun eğitmeni Arcangelo Caressa, köpeğin acı verici bir şekilde öldüğünü belirtti ve fail hakkında uyarıda bulundu: “Kim olduğunu biliyorum, bedelini ödeyeceksin.”
Caressa, Facebook’taki paylaşımında, Bruno için “Sen her zaman benim kahramanım olacaksın. Tüm hayatın boyunca insanlara yardım etmek için savaştın ve sana bunu yapan yine bir insandı” ifadelerini kullandı.
İtalyan medyasına göre, Belçika doğumlu olan Bruno, yedi yıldır Caressa ile çalışıyor ve kayıp çocuklar ile Alzheimer hastalarının da aralarında bulunduğu dokuz kişiyi başarıyla kurtardı.
Una notizia che stringe il cuore. Un atto vile, codardo, inaccettabile.— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) July 5, 2025
Grazie per tutto ciò che hai fatto, Bruno. pic.twitter.com/e5eSpPzQJ4
MELONİ DE TEPKİ GÖSTERDİ
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, olayın ardından köpeğe ödül verirken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, “Yürek burkan bir haber. Alçakça, korkakça, kabul edilemez bir eylem” açıklamasında bulundu.
Uyuşturucu karşıtı operasyonlarda görev yapan köpekleri eğiten ve yasadışı köpek dövüşlerine karşı mücadele eden Caressa, İtalyan basınına yaptığı açıklamada, “Asıl hedef Bruno değildi, bendim” dedi.
SAHİBİ ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYOR
Son haftalarda ölüm tehditleri aldığını belirten Caressa, “Beni saf dışı bırakmak istiyorlar. Ama asla pes etmeyeceğim. Bu, para ve intikam uğruna yapılmış alçakça bir saldırı” diye konuştu.
Bruno’nun ölümü, İtalya’da büyük yankı uyandırdı ve medyada geniş yer buldu. Sosyal medyada birçok kişi, faillerin kısa süre önce yürürlüğe giren yeni hayvan hakları yasası kapsamında yargılanmasını talep ediyor.
KOKU ALMA DUYUSU ÇOK GELİŞMİŞ
Yeni yasa, bir hayvanın uzun süren acı veya işkence sonucu öldürülmesi durumunda dört yıla kadar hapis ve 51 bin sterline varan para cezası öngörüyor.
Kan köpeklerinin (bloodhound) koku alma yetilerinin insanlardan en az bin kat daha güçlü olduğu ve 300 saat önceki bir kokuyu bile izleyebildikleri belirtiliyor.
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