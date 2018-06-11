Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde Ürdün'ün içinde bulunduğu ekonomik krizden çıkış yollarını aramak için Mekke'de düzenlenen dörtlü zirvede, Ürdün'e 2,5 milyar dolarlık ekonomik yardım yapılması kararlaştırıldı.

Ürdün'de vergi tasarısına karşı başlayan protestolar ülkede başbakanın değişmesine neden olmuştu. Yeni başbakan Ömer er-Rezzaz vergi tasarısının geri çekileceğini açıklamıştı.

Körfez ülkelerinden gelen bu yardımda yeni bir Arap Baharı korkusu etkili oldu. 2011 yılında Tunus'ta ekonomik sebeplerle başlayan Arap Baharı protestoları hızlı bir şekilde yayılmıştı.



Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Mekke'deki Es-Safa sarayında Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Kuveyt Emiri Eş-Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Yardımcısı Eş-Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum'un yanı sıra Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın katılımıyla düzenlenen zirve sona erdi.



Ürdün'e 2,5 milyar dolar yardım edilmesi kararlaştırılan zirvede, söz konusu ekonomik yardım paketinin, Ürdün Merkez Bankası'na verilecek emanet, Dünya Bankası'na Ürdün adına sunulacak teminatlar, Ürdün bütçesine 5 yıl boyunca senelik destek ile kalkınma projeleri için kalkınma fonlarınının finans edilmesini kapsadığı belirtildi.



Ürdün Kralı Abdullah, Suudi Arabistan'a bu soylu girişiminden, Kuveyt ve BAE'ye de davete icabet ederek zirvede bulunmalarından ötürü teşekkürlerini ileterek, ülkesinin bulunduğu krizden çıkması için katkı sağlayacak ekonomik yardım paketinden dolayı üç ülkeye minnettar olduğunu dile getirdi.



Ürdün'de yıl başında gelen zamlar ve Mulki hükümetinin ekonomi politikaları sorunlara yol açmış, temel ihtiyaç maddelerindeki yüksek oranlı fiyat artışları vatandaşın tepkisini çekerken, son olarak tartışmalı gelir vergisi yasa tasarısı geniş çaplı protestolara neden olmuştu.



Ürdün Başbakanı Hani el-Mulki, tartışmalı gelir vergisi yasa tasarısına karşı düzenlenen yoğun protestolarda okların hükümete çevrilmesi sonucu geçen pazartesi istifa etmiş, Kral Abdullah ise ertesi gün Eğitim Bakanı Ömer er-Rezzaz'ı yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti. Ürdün'de yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Rezzaz'ı ciddi ekonomik sorunların beklediği ifade ediliyor.



