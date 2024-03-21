Arap Bakanlardan "Gazze'de acil ateşkes" çağrısı

Toplantı üyelerince yapılan ortak yazılı açıklama, Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlandı.



Buna göre toplantıda, Filistin meselesinde yaşanan gelişmeler, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının yıkıcı etkileri ve neden olduğu benzeri görülmemiş acılar, insani felaket ile bunu durdurmak için gösterilen çabalar değerlendirildi.



"TÜM SINIR KAPILARI AÇILMALI"

Açıklamada, kapsamlı ve acil bir ateşkes sağlanmasının, insani yardım erişiminin artırılmasının ve İsrail ile Gazze Şeridi arasındaki tüm sınır kapılarının açılmasının öncelikli olduğu vurgulandı.



Aynı şekilde, İsrail'in getirdiği kısıtlama ve engellerin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Gazze'ye yardım girişiyle ilgili 2720 sayılı kararının uygulanması yoluyla aşılması gerektiği ifade edildi.



Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) tam destek verilmesi çağrısı yapılırken, Filistinlileri göçe zorlama planlarının da reddedildiği belirtildi.



Kahire'deki toplantıya Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Uluslararası İşbirliği İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Rim el-Haşimi'nin yanı sıra Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh katılmıştı.

