Arap basınından Türkiye iddiası: “Hamas, ateşkes önerisini Trump’a iletmelerini istedi”

İsrail ateşkesi bozduğu Gazze Şeridi’ne saldırılarını sürdürürken, Arap basınına yansıyan bir haberde, Türkiye’de temaslarda bulunan Hamas heyetinin Türk yetkililerden Washington ile olan “iyi ilişkilerini” kullanmasını ve yeni bir anlaşma önerisini Trump’a iletmesini istediği iddia edildi.



Şarku’l Avsat’a konuşan iki kaynak, Hamas’ın Gazze Şeridi'nde yeni bir ateşkes için girişimde bulunmaya çalıştığını ve ateşkes önerisini ABD Başkanı Donald Trump yönetimine iletmek için Türkiye'den destek talep ettiğini söyledi.



“TÜRKİYE’NİN TRUMP YÖNETİMİNE İLETEBİLECEĞİNE İNANIYORLAR”



"Türk yetkililerle bir araya gelen Hamas heyeti, onlardan Washington ile olan ‘iyi ilişkilerini’ kullanmalarını istedi" bilgisine yer verilen habere göre, kimliklerinin gizli kalması koşuluyla ayrı ayrı konuşan iki kaynak, Hamas yönetiminin Hamas tarafından önerilen ‘kapsamlı anlaşma’ ya da diğer adıyla ‘paket anlaşmasının’ Türkiye ile ABD arasındaki ’iyi ilişkilerden’ dolayı Türk yetkililer tarafından Trump yönetimine iletilebileceğine inandığını söyledi.



Hamas'ın önerisi, üzerinde mutabık kalınan sayıda Filistinli mahkumun salıverilmesi karşılığında tüm İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasını, savaşın durdurulmasını ve İsrail'in Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerinden çekilmesini öngörüyor.



HAMAS HEYETİ, TÜRKİYE’DE TEMASLARDA BULUNMUŞTU



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Liderlik Konseyi Başkanı Muhammed Derviş ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle 19 Nisan’da Ankara’da bir araya gelmişti. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş'in başkanlığındaki heyet, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Kalın'la da görüşmüştü.



Gazeteye konuşan kaynaklardan biri, Hamas'ın Türkiye'nin desteğini istemesiyle ilgili tutumunu Hamas'ın tüm İsrailli rehineleri teslim etmesi halinde savaşın durmasını garanti edeceğini söyleyen ABD Rehine İşleri Özel Temsilcisi Adam Boehler’in açıklamalarına dayandırdığını ancak İsrail'in bu girişimi reddettiğini söyledi.



Kaynaklardan diğeri ise “Türkiye'deki görüşmeler, Türk yetkililere Hamas’ın vizyonunu Washington'a iletmek için mevcut ABD yönetimiyle olan iyi ilişkilerini kullanmaları gerektiği mesajını vermeyi amaçlıyordu” bilgisini paylaştı.