Arap Birliği'nden Gazze için acil toplantı kararı
İsrail'in Gazze'yi topyekün işgal etmesi kararına karşı Arap Birliği eylem planı için acil toplanma kararı aldı.
Filistin'in Arap Birliği delegesi Muhannad Al-Aklouk, Arap Birliği’nin ‘Filistin yönetiminin talebiyle ve üye devletlerin desteğiyle’ yarın acil toplantı düzenleyeceğini açıkladı.
Al-Aklouk, toplantıda, ‘İsrail'in Gazze'yi işgal etme, kontrol altına alma kararı ve Filistin halkının Gazze'nin içerisinde veya dışarısına zorla yerinden edilmesine karşı eylem mekanizmalarının görüşüleceğini’ kaydetti.
Al-Aklouk, toplantıda İsrail'in Gazze'deki soykırım suçlarının ve katliamlarının yanı sıra aç bırakarak insani felaketi derinleştirmesinin görüşüleceğini de vurguladı.
- Etiketler :
- Haberler -
- İsrail
- Filistin
- Gazze