Arap Birliği'nden Gazze için acil toplantı kararı

İsrail'in Gazze'yi topyekün işgal etmesi kararına karşı Arap Birliği eylem planı için acil toplanma kararı aldı.

'in Arap Birliği delegesi Muhannad Al-Aklouk, Arap Birliği’nin ‘Filistin yönetiminin talebiyle ve üye devletlerin desteğiyle’ yarın acil toplantı düzenleyeceğini açıkladı.

Al-Aklouk, toplantıda, ‘'in 'yi işgal etme, kontrol altına alma kararı ve Filistin halkının Gazze'nin içerisinde veya dışarısına zorla yerinden edilmesine karşı eylem mekanizmalarının görüşüleceğini’ kaydetti.

Al-Aklouk, toplantıda İsrail'in Gazze'deki soykırım suçlarının ve katliamlarının yanı sıra aç bırakarak insani felaketi derinleştirmesinin görüşüleceğini de vurguladı.

