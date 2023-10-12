Arap Birliği’nden İsrail'e çağrı: "Gazze'ye yönelik saldırıları durdurun"

Arap Birliği'nin, İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını ele almak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'de dışişleri bakanları düzeyinde organize ettiği olağan dışı toplantı Sonuç Bildirgesi’nin okunmasıyla sona erdi.



Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Büyükelçi Hussam Zeki tarafından okunan bildirgede, her iki taraftan da (İsrail-Filistin) sivillerin öldürülmesi kınanarak, tüm sivil esirlerin derhal serbest bırakılması gerektiği vurgulandı.



Tarafların itidalli olmaya davet edildiği bildirgede, “İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının durdurulması ve bölgedeki gerilimin düşürülmesi” çağrısında bulunuldu.



Bildirgede, Filistin halkının maruz kaldığı şiddet ve ihlaller de kınanarak, Gazze’ye yönelik uygulanan ablukanın derhal kaldırılması, yakıt, gıda ve yardımların bölgeye ulaştırılmasına müsaade edilmesi çağrısı yapıldı.



Bildirgede ayrıca, İsrail’in Gazze’ye yönelik elektrik, su ve yakıt akışının kesilmesi yönünde aldığı kararı derhal iptal etmesi gerektiği belirtildi.



Arap Birliği, Filistin halkının göçe zorlanmasına yönelik herhangi muhtemel bir girişim konusunda da uyarıda bulundu.



Öte yandan Arap Birliği, bölgedeki gelişmelerin bakanlar düzeyinde sürekli takip edileceğini duyurdu.



Toplantının açılış konuşmasını yapan Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt, “Gazze'deki Filistinliler derhal durdurulması ve kınanması gereken bir katliama maruz kalıyor.” ifadelerini kullanmıştı.



Filistin Dışişleri Bakanlığı 8 Ekim’de, Filistin’in Gazze’ye saldırılarını görüşmek üzere Arap Birliği’ni bakanlar düzeyinde acil toplantıya çağırmıştı.