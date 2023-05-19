Arap dünyası tarihe güne hazır

Arap dünyası tarihi güne hazırlanıyor. Suriye, 12 yıl sonra Arap Birliği'ne yeniden üye oluyor.
Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenecek Arap Birliği zirvesine katılacak. Bu zirveyle Suriye'nin Arap dünyasından dışlandığı süreç son bulacak.
Suriye'nin Arap Birliğine yeniden dahil olması Beşşar Esad için tam bir zafer olarak niteleniyor.
Suriye'nin Birliğe yeniden katılması konusunda özellikle Katar'ın çekinceleri bulunuyordu. Ancak son dönemde Katar bunlardan vazgeçti. Suriye'nin Arap Birliği'ne yeniden dahil edilmesine engel olmayacağını duyurdu. Ancak Şam ile ikili ilişki kurmayacağını bildirdi.
Katar'ın bu kararı diplomasi alanında geri planda kalarak, Suudi Arabistan başta olmak üzere komşu ülkelerle ilişkilerine öncelik vermeyi istediğinin bir göstergesi olarak yorumlanıyor.
Suriye'de yönetim karşıtı gösterilerin iç savaşa dönüşmesinin ardından Beşşar Esad uluslararası toplumdan izole edilmişti.
Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Eesad'ı devirmeyi hedefleyen muhalif gruplara destek vermeye başlamıştı. Ancak Esad yöretimi İran ve Rusya'nın desteğiyle ülkesinde kontrolü büyük ölçüde yeniden sağladı. Muhaliflere karşı zafer elde etti
Sahada durumun değişmeiyle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri esad yönetimiyle ilişkilerini yeniden geliştirmek için adımlar atmaya başladı. Bu sürecin sonunda Suriye Arap Birliği'ne yeniden dahil oluyor.
ABD ise insan hakları ihlaleriyle suçladığı Suriye'nin Arap Birliği'ne dahil edilmesine sıcak bakmıyor. Ancak bu konuda çok sert bir tutum takınmaktan da kaçınıyor.
Suriye'deki iç savaşta yüz binlerce kişi yaşamını yitirdi, milyonlarca kişi evlerini terketmek zorunda kaldı. Esad yönetimi şimdi Arap ülkelerinin desteğiyle ülkesini yeniden inşaa etmeyi planlıyor.