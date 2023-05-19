Arap dünyası tarihe güne hazır

Suriye'de yönetim karşıtı gösterilerin iç savaşa dönüşmesinin ardından Beşşar Esad uluslararası toplumdan izole edilmişti.



Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Eesad'ı devirmeyi hedefleyen muhalif gruplara destek vermeye başlamıştı. Ancak Esad yöretimi İran ve Rusya'nın desteğiyle ülkesinde kontrolü büyük ölçüde yeniden sağladı. Muhaliflere karşı zafer elde etti



Sahada durumun değişmeiyle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri esad yönetimiyle ilişkilerini yeniden geliştirmek için adımlar atmaya başladı. Bu sürecin sonunda Suriye Arap Birliği'ne yeniden dahil oluyor.



ABD ise insan hakları ihlaleriyle suçladığı Suriye'nin Arap Birliği'ne dahil edilmesine sıcak bakmıyor. Ancak bu konuda çok sert bir tutum takınmaktan da kaçınıyor.



Suriye'deki iç savaşta yüz binlerce kişi yaşamını yitirdi, milyonlarca kişi evlerini terketmek zorunda kaldı. Esad yönetimi şimdi Arap ülkelerinin desteğiyle ülkesini yeniden inşaa etmeyi planlıyor.