Koalisyon Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin Riyad'ı balistik füzeyle hedef almaya çalıştıklarını belirtti.

Maliki, "Terörist Husi milisleri tarafından başkent Riyad'a doğru fırlatılan 2 balistik füze hava savunma sistemleriyle imha edildi." ifadesini kullandı.

Bu arada, Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğünden kısa süre önce yapılan açıklamada, başkent Riyad'da olası bir tehlikeye karşı erken uyarı sisteminin devreye alındığı belirtilerek, halktan resmi makamların talimatlarına uymaları istendi.

Erken uyarı sisteminin devreye alınmasından kısa süre sonra Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan ikinci açıklamayla, uyarı gönderilen bölgelerde "tehlikenin geçtiği" bildirildi.

Açıklamada, halka güvenlikleri için resmi makamların talimatlarına uymaları ve olay yerlerinde görüntü çekmekten kaçınmaları tavsiye edildi.

Arap Koalisyonu, bir süre önce İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik insansız hava araçları (İHA) ile bir seyir füzesinin hava savunma sistemlerince engellenerek imha edildiğini duyurmuştu.

HUSİLERİN SUUDİ ARABİSTAN'A YÖNELİK SALDIRILARI

Yemen 'de İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından ülkedeki kriz derinleşmişti.

Bu gelişmeler üzerine Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten itibaren uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine destek vermeye başlamıştı.

Nisan 2022'de yürürlüğe giren ateşkesle görece sakin bir dönemin yaşandığı ülkede, temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar sahadaki kontrol haritasını değiştirdi.

Yemen'de hükümet kontrolündeki bölgelere yönelik saldırılarını artıran İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ı da balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.