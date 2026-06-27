Arap ülkeleri, İran'ın Bahreyn'e saldırısını kınadı

BAE Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Abu Dabi'nin "İran 'ın Bahreyn 'e yönelik saldırılarını kınadığı" ve bunları "ülkenin egemenliğinin açıkça ihlali, güvenliğine ve istikrarına yönelik bir tehdit" olarak değerlendirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Bahreyn ile tam dayanışma içinde oldukları; güvenliğini ve istikrarını korumaya yönelik tüm önlemleri destekledikleri" ifade edildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İran'ın Bahreyn'e yönelik saldırıları uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nı ihlal ediyor ve bölgede güvenlik ve istikrarı yeniden tesis etmeye yönelik uluslararası çabaları baltalıyor." ifadelerine yer verildi.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kuveyt'in "İran'ın Bahreyn topraklarına çok sayıda İHA ile düzenlediği saldırıyı şiddetle kınadığı" belirtildi.

Açıklamada, "Bu saldırı, Bahreyn'in egemenliğinin açık bir ihlali, ülkenin güvenliğine, istikrarına ve topraklarında yaşayan halkın güvenliğine yönelik doğrudan bir tehdit ve uluslararası hukuk kurallarının ve BM Şartı'nın açık bir ihlalidir." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık, bölgesel ve uluslararası düzeyde gerilimi düşürme ve tansiyonu azaltma çabalarının sürdüğü bir dönemde bu saldırıların devam etmesinin, "barış ve istikrar çabalarını ciddi şekilde baltaladığı, bölgenin güvenliği ve istikrarını tehdit ettiğini" vurguladı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'ın Bahreyn'e yönelik saldırıları "acımasız" olarak nitelendirilerek, kınandı.

Saldırının Bahreyn'in egemenliğinin açık bir ihlali, ülkenin güvenliği, istikrarı ve toprak bütünlüğüne yönelik bir tehdit olduğu kaydedilen açıklamada, ayrıca söz konusu saldırının tehlikeli bir tırmanış ile uluslararası hukuk ve BM Şartı'nın açık bir ihlali niteliği taşıdığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Ürdün'ün Bahreyn ile tam dayanışma içinde olduğu ve Bahreyn'in egemenliğini, halkının güvenliğini korumaya yönelik atacağı tüm adımları desteklediği vurgulandı.

Katar Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, İran'ın Bahreyn'e yönelik saldırılarını kınayarak, bunların Bahreyn'in egemenliğinin ve uluslararası hukuk kurallarının ciddi şekilde ihlali olduğunu belirtti.

Açıklamada ayrıca, Katar'ın Bahreyn ile tam dayanışma içinde olduğu ve egemenliği ile güvenliğini korumaya yönelik alacağı tüm tedbirleri desteklediği yinelendi.

BAHREYN'DEN İRAN'A KINAMA

Bahreyn resmi haber ajansının aktardığına göre, Bahreyn Dışişleri Bakanlığı bugün erken saatlerde krallığı hedef alan "çok sayıda İran İHA'sının" egemenliğin açık bir ihlali olduğunu ve vatandaşlar ile sakinlerin güvenliğini tehdit ettiğini belirten bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Tahran yönetimi barış çabalarını baltalamak ve bölgesel güvenliği istikrarsızlaştırma politikası izlemekle suçlandı.

Manama yönetimi, söz konusu saldırının İran'ın askeri operasyonları kalıcı olarak durdurmayı ve bölge ülkelerinin egemenliğine saygı duymayı taahhüt ettiği haziran ayındaki İslamabad mutabakatını ihlal ettiğini kaydetti.

Bakanlık, uluslararası hukuk çerçevesinde egemenliğini, güvenliğini ve istikrarını korumak için tam hakkını saklı tuttuğunu ifade ederek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) kararlarının uygulanmasını sağlamaya ve "saldırganı" sorumlu tutmaya çağırdı.

Bu gelişmeden kısa süre önce ABD askeri yetkilileri, Singapur bayraklı M/V Ever Lovely adlı konteyner gemisine Hürmüz Boğazı'nda düzenlenen İran İHA saldırısına yanıt olarak, İran'ın güneyindeki füze, İHA ve radar mevzilerini vurduğunu açıklamıştı .

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere en az dört adet tek yönlü taarruz İHA'sı fırlattığını belirterek bunu ateşkes anlaşmasının "aptalca bir ihlali" olarak nitelendirdi.

İran ise daha önce yaptığı açıklamada, hedeflerin yerini belirtmeksizin bölgedeki ABD güçleriyle bağlantılı noktalara saldırılar düzenlediğini duyurmuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, ABD'nin "taahhüt ihlallerine" misilleme olarak bölgedeki ABD askeri mevzilerini hedef aldığını bildirerek, yeni bir saldırganlığın daha geniş bir yanıt doğuracağı uyarısında bulundu.

Gelişmeler, Washington ile Tahran arasında imzalanan mutabakat zaptının geleceğine dair şüpheleri derinleştirirken, Tahran'daki muhafazakar çevreler anlaşmayı hedef almaya başladı.

İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO) ise cumartesi günü Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tankerin tanımlanamayan bir cisim tarafından vurulduğunu açıkladı.

Açıklamada, geminin köprü üstünde hasar oluştuğu ancak tüm mürettebatın güvende olduğu ve herhangi bir çevre kirliliğinin bildirilmediğini aktarıldı.

İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney'in askeri danışmanı Muhsin Rızai, X platformundan yaptığı paylaşımda, ABD-İran mutabakat zaptının ihlal edilmesine karşı "hızlı ve ezici" bir yanıt verileceğini yazdı.

Rızai, ABD'nin bölgedeki vekil gücünü destekleyerek mutabakatın birinci maddesini, Hürmüz Boğazı'ndaki kışkırtmalarla ise beşinci maddesini ihlal ettiğini belirtti.

Tahran'da yayınlanan muhafazakar Kayhan gazetesi ise bugünkü başyazısında Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yi, ABD'nin Hürmüz Boğazı yakınlarındaki askeri tesislere yönelik "terör saldırısına" kamuoyu önünde yanıt vermedikleri gerekçesiyle eleştirdi.

Gazete, mutabakatın askıya alınması ve Hürmüz Boğazı'nın kapatılması çağrısında bulundu.

Öte yandan İranlı milletvekili Alaeddin Boroujerdi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, mutabakat kapsamında serbest bırakılan İran fonlarının ABD tarım ürünleri satın almak için kullanılması yönündeki önerisini reddetti.

Meclis Ulusal Güvenlik Komisyonu üyesi Boroujerdi, bu fikri "gerçek dışı" ve Trump'ın bir "yanılsaması" olarak nitelendirerek, İran'ın gıda ithalatında ABD'ye güvenemeyeceğini ve hükümetin bu teklifi kabul etmemesi gerektiğini ifade etti.