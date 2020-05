Arap ülkelerinde Covid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 11 kişinin daha Kovid-19'dan hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 514'e yükseldiği belirtildi.



Toplam vaka sayısının 8 bin 964'e çıktığı kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısı 2 bin 2 olarak paylaşıldı.



BAE



Hükümet Sözcüsü Amine Dahhak yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 kaynaklı yeni 11 ölümün gerçekleştiğini, toplam 185 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.



Açıklamada, ülkede 614 yeni tanıyla toplam vaka sayısının 17 bin 417'ye çıktığı kaydedildi.



FAS



Sağlık Bakanlığı, ülkede toplam vefat sayısının 186'ya vaka sayısının ise 5 bin 910'a yükseldiğini açıkladı.



Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 2 bin 461'e ulaştığı aktarıldı.



KUVEYT



Kuveyt Sağlık Bakanlığı, ülkedeki Kovid-19 kaynaklı can kaybının 49'a çıktığını duyurdu.



Vaka sayısının 7 bin 623'e, iyileşen hasta sayısının ise 2 bin 622'ye ulaştığı ifade edildi.



Öte yandan Kuveyt Diş Tabipleri Odası yaptığı basın açıklamasında ülkede Kovid-19'dan bir doktorun daha hayatını kaybettiğini, sayının ikiye çıktığını duyurdu.



Açıklamada, corona virüsle mücadelede görev yapan doktorun Hint asıllı olduğu kaydedildi.



Daha önce Sağlık Bakanı Basil es-Sabah, corona virüsle mücadele eden Mısırlı bir doktorun vefat ettiğini belirtmişti.



BAHREYN



Bahreyn Sağlık Bakanlığı, yeni Kovid-19 vakası olarak 151 kişiye tanı konulduğunu ülkede toplam vaka sayısının 4 bin 555'e yükseldiğini açıkladı.



Bakanlıktan daha önce yapılan açıklamada, ülkedeki Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 8 olduğu belirtilmişti.