Arap liderler, Suudi Arabistan'in Mekke kentinde buluştu. Ayni günde düzenlenen olağanüstü iki zirvede de İran vurgusu yapıldı.



Kentte ilk olarak, Körfez İşbirliği Konseyi'nin olağanüstü zirvesi düzenlendi.



Suudi Arabistan Kralı Selman bin abdulaziz başkanlığında gerçekleşen zirvenin kapanış bildirgesinde İran'a yönelik eleştiriler ağırlık kazandı.



Bildiride, İran'a, "Bölgeyi savaşa sürüklememe, bölge ülkelerinin iç işlerine müdahale etmeme ve uluslararası deniz ulaşımını tehdit etmeme" çağrısı yapıldı.



Körfez liderleri, Birleşik Arap Emirlikleri kara sularında 4 ticari kargo gemisine yönelik sabotaj eylemini de kınadı.



Ayrıca ABD'nin İran'a yönelik atacağı adımların destekleneceği vurgusu da yapıldı.



Körfez İşbirliği Konseyi zirvesinin ardındansa liderler, ikinci olağanüstü zirve için toplandı.



Suudi Arabistan Kralı Selman'ın başkanlık ettiği Arap zirvesine 21 ülkeden lider ve temsilci katıldı. Bu zirvede de İran ön plana çıktı.



Liderler; İran ile ABD arasında Körfez bölgesinde yaşanan gerilimi konuştu. Zirve sonrasında açıklanan bildirgede, İran'ın bölgedeki faaliyetleri kınandı.



Tahran-Washington hattındaki ilişkiler, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları tekrar devreye sokmasıyla gerilmişti.



ABD, geçen haftalarda İran'dan gelebilecek tehditlere karşi tedbir amacıyla "bombardıman görev gücü'nü körfeze sevk etmişti.



Ayrıca 12 Mayıs'ta Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Fuceyra limanı yakınlarında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Norveç'e ait 4 ticari kargo gemisine sabotaj düzenlenmişti.

